Pamela Franco animará la 'Tarde Amarilla' en el debut de Christian Cueva con Juan Pablo II

Pamela Franco confirmó su participación en la Tarde Amarilla del Club Juan Pablo II College de Chongoyape, equipo donde actualmente milita su pareja Christian Cueva. El evento servirá como presentación oficial del plantel para la nueva temporada.

A través de sus redes sociales, el club también anunció la participación de la cantante de cumbia, conocida por temas como Simplemente amigos, Apariencias y Dile la verdad.

"La fiesta es en Chongoyape y nadie puede faltar. Soy Pamela Franco y estaré con Christian Cueva este 24 de enero en la Tarde Amarilla, presentación de Juan Pablo II", expresó la cantante en un video anunciando su presencia en la actividad.

Pamela Franco y Christian Cueva en eventos deportivos

De esta manera, la parte musical del evento estará a cargo de Pamela Franco, mientras que Christian Cueva será presentado como una de las nuevas incorporaciones del club, luego de su paso por Emelec.

No es la primera vez que la artista participa en actividades deportivas vinculadas a la carrera del futbolista. En agosto de 2024, Franco se presentó en la llamada Noche del Papá del Club Cienciano del Cusco.

En aquella ocasión, la artista ingresó al campo del estadio Inca Garcilaso de la Vega para interpretar algunos de sus temas, luciendo la camiseta número 10 del futbolista.

Declaraciones de Pamela Franco tras el fichaje de Christian Cueva a Juan Pablo II

Pamela Franco ya se había referido a la llegada de Christian Cueva al Club Juan Pablo II para la temporada 2026. En declaraciones al programa Amor y Fuego, la cantante habló sobre la continuidad del futbolista en el ámbito profesional.

"Hablar de él como futbolista, yo creo que pecaría, porque a él le sobra el talento; es joven, es trabajador", aseguró.

Asimismo, no descartó que Christian la siga acompañando en algunos eventos, incluso la posibilidad de que vuelvan a compartir escenario, como ocurrió durante su Tour Cervecero.

"Christian va a acompañarme, seguro, no solamente arriba del escenario, sino que de repente habrá la oportunidad de que me acompañe a algún evento y, si canta, por qué no. Todo trabajo tiene que ser remunerado", señaló.