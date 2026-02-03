“En casa no le falta nada a mis hijas”: Monserrat Seminario revela en qué gastó el dinero de Melcochita

La esposa del popular comediante respondió a las acusaciones por el presunto gasto de más de S/1.5 millones y aseguró que el dinero fue destinado íntegramente al hogar y a sus hijas.

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió este lunes al anunciar su separación de su esposa, Monserrat Seminario. El comediante afirmó que decidió poner fin a su matrimonio luego de que se gastara más de 1.5 millones de soles que tenía ahorrados en el banco.

“Ella era la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todos los contratos se los daban a ella. Yo confié. A mí no me daban ni un sol”, declaró Melcochita al diario Trome. “Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar. Ella es mala”, agregó.

¿Qué respondió Monserrat Seminario?

En declaraciones al programa América Hoy, Monserrat Seminario negó las acusaciones y aseguró que intentó comunicarse con su esposo tras su salida del hogar. “Le escribí: ‘Te extraño, ven a la casa, acá tienes tus cosas’. Lo único que me respondió fue: ‘Vete con tus padres’”, contó.

Respecto al dinero mencionado por Melcochita, Seminario afirmó que fue utilizado para los gastos del hogar y el bienestar de sus hijas. “Él trabaja y yo administro el dinero. Todo se va a la casa, a las bebés, a los paseos”, explicó.

También señaló que durante años estuvo pagando una deuda importante. “Recién el año pasado terminamos de pagar una deuda que tomó casi 16 años”, precisó.

En otro momento, Monserrat se defendió de las críticas y aseguró que, aunque gasta, lo hace pensando en su familia. “El trabajo está escaso para los artistas, enero y febrero son bajísimos. Él dice que soy derrochadora. Si gasto, gasto por mis hijas. Todo eso se va sumando hasta que te quedas en cero. Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no le falta nada a mis hijas”, sostuvo.

Hijo de Melcochita confirma que el cómico está internado

Tras el anuncio de la separación, Melcochita habría sufrido una descompensación, por lo que fue internado en una clínica local, según informó Trome.

Su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, se comunicó desde Estados Unidos para confirmar el estado de salud de su padre. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios. Va a estar unos días internado por recomendación del doctor, hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, señaló.

Las acusaciones de Melcochita surgieron luego de que Monserrat publicara un video en sus redes sociales, en el que afirmó que personas cercanas “le habrían metido ideas en la cabeza” al humorista. “Él se fue de la casa porque varias personas le han metido ideas en la cabeza. Es falso que yo le haya pegado, deben tener pruebas. Voy a denunciar a todos los que dicen eso. Además, he recibido amenazas de muerte y ya he pedido garantías”, declaró.

