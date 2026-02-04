“Hablan tonterías”: Monserrat Seminario desmiente presuntos maltratos contra Melcochita

La expareja del popular comediante negó las acusaciones de violencia en su contra, luego de que el MIMP anunciara una intervención para garantizar el bienestar de Pablo Villanueva.

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, y su esposa Monserrat Seminario se encuentran en el centro de la polémica tras las declaraciones públicas del comediante sobre problemas en su matrimonio. A esta situación se sumaron las denuncias de las hijas del artista, quienes acusan a Seminario de presunto maltrato físico y de haber gastado los ahorros de su padre.

Frente a estas acusaciones, Monserrat respondió de manera tajante. “Hablan tonterías”, aseguró este miércoles a las cámaras del programa América Hoy. “Dicen que le pego, que lo masacro, y eso es mentira”, afirmó, rechazando categóricamente cualquier acto de violencia.

Las declaraciones de Seminario se producen días después de que Melcochita anunciara públicamente el fin de su matrimonio, señalando que su esposa habría gastado más de 1.5 millones de soles de sus ahorros. Al respecto, Monserrat ya había explicado que ella se encargaba de administrar el dinero del hogar.

“Él trabaja y yo administro el dinero. Todo se va para la casa, para las bebés, para los paseos”, sostuvo. “Él dice que soy derrochadora. Si gasto, gasto por mis hijas. Todo eso se va sumando hasta que te quedas en cero. Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no le falta nada a mis hijas”, agregó.

Susan Villanueva insiste en la denuncia

El martes 3 de febrero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre el caso de Pablo Villanueva Branda, luego de que sus hijas denunciaran presuntos actos de violencia familiar que involucrarían a Monserrat Seminario.

A través de un comunicado en redes sociales, el MIMP informó que un equipo multidisciplinario fue activado para brindar atención inmediata y que se estableció contacto con la presunta víctima, con el fin de ofrecerle los servicios necesarios para garantizar su bienestar integral.

En diálogo con América Hoy, Susan Villanueva, hija del comediante, reiteró su acusación contra Monserrat. “La primera vez pasó delante mío. La segunda, delante de sus músicos en Chincha. Me llamaron para decirme que ella le había agarrado de los pelos y pateado. Ella no lo negó, él tampoco”, declaró.

Lima | Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de… pic.twitter.com/YRYMI1ylw5 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 3, 2026

Melcochita fue internado de emergencia

Tras conocerse el fin de su matrimonio con Monserrat, Melcochita habría sufrido una descompensación y fue internado en una clínica local, según informó Trome. Su hijo mayor, Pablo Villanueva Jr., confirmó la información desde Estados Unidos.

“Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios. Va a estar unos días internado por recomendación del doctor, hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, señaló.

Las acusaciones contra Monserrat Seminario surgieron luego de que ella publicara un video en redes sociales, en el que afirmó que personas cercanas habrían influido en Melcochita. “Él se fue de la casa porque le han metido ideas en la cabeza. Es falso que yo le haya pegado. Que presenten pruebas. Voy a denunciar a todos los que dicen eso”, sostuvo, además de revelar que ha recibido amenazas.

