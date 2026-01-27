Últimas Noticias
Del Miss Grand International a 'Esto es guerra': Flavia López sorprende con su ingreso al reality

Flavia López afirmó estar
Flavia López afirmó estar "emocionada y nerviosa" tras su ingreso al reality Esto es guerra. | Fuente: Instagram (flaviaa.lopez)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Estoy muy contenta de estar aquí”, dijo Flavia López tras ser presentada en ‘Esto es guerra’. Modelo peruana descartó su participación en el Miss Grand International All Stars.

Flavia López es el nuevo jale de Esto es guerra. La modelo peruana estuvo en el reality de competencia el último lunes siendo presentada como integrante y sorprendiendo así a todo el público y a los conductores del programa.

En efecto, luego de su participación en el Miss Grand International, realizado en octubre del 2025 en Tailandia, Flavia caminó por la pasarela cubierta de la clásica capa y capucha dorada para ser anunciada como “la primera bomba” del programa Esto es guerra.

Ante la mirada de los participantes, López saludó al público acompañada del conductor Mathías Brivio. “Sé que estás nerviosa. Te agarro la mano y veo que estás temblando un poco”, dijo el comunicador a la reina de belleza.

Enseguida, Flavia resaltó su entusiasmo por ingresar al reality. “Estoy muy emocionada y nerviosa también. Es parte de, pero estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias también por la oportunidad”, exclamó.

Uno de los más contentos por el ingreso de Flavia Laos a Esto es guerra fue Patricio Parodi, quien fue vinculado con la modelo el 2025.

“La conozco sí. La conozco desde hace un año. La conozco bastante y somos buenos amigos, así que a darle la bienvenida como corresponde. Como cualquier persona que conozco”, aclaró el deportista y modelo.

Flavia López fue la representante peruana en el Miss Grand International 2025 en Tailandia.
Flavia López fue la representante peruana en el Miss Grand International 2025 en Tailandia. | Fuente: Instagram (flaviaa.lopez)

Flavia López no estará en el Miss Grand International All Stars

Flavia López afirmó que no participará en el Miss Grand International All Stars que se celebrará en la ciudad de Bangkok, en Tailandia.

En respuesta a sus seguidores, la modelo peruana afirmó que no estará en el certamen internacional de belleza luego de varias especulaciones sobre su participación.

“Yo ya viví la experiencia maravillosa de ir a Miss Grand International. Disfruté cada día de la competencia a pesar de mi lesión, y creo que eso lo pudo notar todo el mundo. Es una experiencia con la que me quedaré para siempre, pero no está en mis planes ir al All Stars”, manifestó en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Cabe resaltar que el camino hacia el MGI All Stars comenzó en diciembre del año pasado, dos meses después de que Emma Tiglao se coronara como Miss Grand International 2025.

En ese momento, la organización sorprendió al anunciar que estaba por escribir un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de su versión All Stars, concebida como una competencia de alto nivel y que se desarrollará del 18 al 30 de mayo, con la gran final programada para el 30 de mayo de 2026.

Patricio Parodi fue vinculado con la modelo peruana Flavia López el 2025.
Patricio Parodi fue vinculado con la modelo peruana Flavia López el 2025. | Fuente: Instagram (patoparodi18)

¿Quién es Flavia López?

Flavia López es una modelo y personalidad de televisión peruana. A sus 20 años, construyó una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.

A pesar de tener un buen desenvolvimiento y destreza en la pasarela, la modelo nacional quedó fuera del Top 22 del Miss Grand International 2025, donde la periodista filipina Emma Mary Tiglao se llevó la corona.

