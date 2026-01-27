Del Miss Grand International a 'Esto es guerra': Flavia López sorprende con su ingreso al reality

Flavia López es el nuevo jale de Esto es guerra. La modelo peruana estuvo en el reality de competencia el último lunes siendo presentada como integrante y sorprendiendo así a todo el público y a los conductores del programa.

En efecto, luego de su participación en el Miss Grand International, realizado en octubre del 2025 en Tailandia, Flavia caminó por la pasarela cubierta de la clásica capa y capucha dorada para ser anunciada como “la primera bomba” del programa Esto es guerra.

Ante la mirada de los participantes, López saludó al público acompañada del conductor Mathías Brivio. “Sé que estás nerviosa. Te agarro la mano y veo que estás temblando un poco”, dijo el comunicador a la reina de belleza.

Enseguida, Flavia resaltó su entusiasmo por ingresar al reality. “Estoy muy emocionada y nerviosa también. Es parte de, pero estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias también por la oportunidad”, exclamó.

Uno de los más contentos por el ingreso de Flavia Laos a Esto es guerra fue Patricio Parodi, quien fue vinculado con la modelo el 2025.

“La conozco sí. La conozco desde hace un año. La conozco bastante y somos buenos amigos, así que a darle la bienvenida como corresponde. Como cualquier persona que conozco”, aclaró el deportista y modelo.