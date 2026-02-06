Hernán Hinostroza anuncia su compromiso con la salsera Masiel Málaga a un mes de iniciar su relación

El futbolista Hernán Hinostroza se muestra más enamorado que nunca. A un mes de iniciar su relación con la salsera Masiel Málaga, anunció su compromiso en redes sociales. La noticia llega un mes después de haber iniciado su romance.
De acuerdo con la cantante, la decisión de dar un paso más fue de ambos.
“Yo elegí este anillo que me encanta así que el 30 de este mes cumplimos un mes de novios con la idea de casarnos, obviamente y trajo este anillo porque a él le gusta este anillo así que son mis anillos de compromiso”, dijo para América Hoy.
Si bien para muchos pudo parecer apresurado, para Masiel Málaga fue el resultado de una conversación larga para que en el futuro puedan casarse ya que ambos comparten el mismo sueño: formar una familia.
¿Masiel Málaga perdonaría una infidelidad de Hernán Hinostroza?
En conversación con Edson Dávila para su podcast, fue consultada por los planes de matrimonio con Hernán Hinostroza:
“No estamos apresurados en nada porque cada uno tiene sus proyectos y le dedicamos energía a eso. Además, tenemos una lista de prioridades, por ejemplo, yo soy mamá, tengo a mis hijos, uno es adolescente, y cada decisión la comparto con él porque es importante que sepa mis decisiones”, aclaró.
Si bien confesó estar enamorada del ‘Churrito’, considera que no aceptaría una falta de respeto:
“Nunca. Nada me ha atado a alguien, es algo que no perdonaría. Él ha sido un bandido, no es que confíe en que haya cambiado, pero tampoco estoy para vigilar a nadie. Vivo una vida tranquila, tengo mis hijos, son mi prioridad y a los que debo de cuidar son a mis hijos”.
¿Cómo inició su relación con Hernán Hinostroza?
“Hernán es amigo mío desde hace años”, confesó Masiel Málaga. En su relato, mencionó cómo fue que comenzó todo su romance con Hinostroza:
“Cuando me quedé sola con mi último bebé y le pedí ayuda, él me ayudó. De ahí nos volvimos muy amigos, y en ese proceso, en el que también pasé un tema médico, se volvió amigo de mis hijos y de mi mamá. Es mi amigo, más que mi pareja. Siempre estuvo presente”, agregó.
“Al inicio no tuvo intenciones conmigo, siempre fuimos amigos, yo cantaba en su local”, agregó.