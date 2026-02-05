"Estoy tratando de ser fuerte": Youna revela que lo operaron más veces tras complicaciones por cáncer

Youna y Samahara Lobatón terminaron su relación en julio de 2023. | Fuente: Instagram

Youna señala que su cáncer pasó a ser “más agresivo” tras intervenciones

Youna señaló que se realizó otra intervención donde le tuvieron que poner otro catéter por vía urinaria con el fin de ver si tenía alguna “obstrucción en el riñón” debido a que botó sangre.

“La cosa es que fui y me hicieron la cirugía, me durmieron. Me levanto y me dolía mucho. Era un dolor insoportable. Aun así, me enviaron a mi casa. Estas dos operaciones hicieron que mi cáncer pase a ser más agresivo. Es decir, la leucemia que antes yo podía controlarla y estaba tranquila, pasó a ser más agresiva con mi salud”, expresó.

Del mismo modo, mencionó que estas intervenciones tuvieron que “suspender su quimioterapia” por los constantes ingresos al hospital.

“Cada vez que a mí me internan, me tienen que suspender mi quimioterapia. Debido a que la quimioterapia altera los resultados. Como yo tengo la quimioterapia, tengo que esperar más meses de tratamiento para ver cómo va actuando”, mencionó.

En ese sentido, Youna resaltó que espera no tener que hacerse “una quimioterapia intravenosa” ya que es mucho más complicada para su cuerpo.

“En este poco tiempo, he estado sintiendo muchísimo dolor. Esas son las razones por las que no puedo grabarme ante una cámara, no puedo contarles porque el dolor me hace sentir de mal humor, me hace pensar mucho”, comentó.

Youna detalla que le quitaron muela de juicio: “Solo deseo dormir sano”

En otro momento, Youna contó que se le salió la muela de juicio por lo que sintió “dolores horribles” por una semana.

“Fui al dentista. Me duró el dolor una semana para que me den los medicamentos porque no podían quitar la muela infectada. ningún dentista me quería tocar, todos me decían que no porque si tengo leucemia tengo que ir al hospital”, manifestó.

Del mismo modo, recordó que huno una tormenta en Estados Unidos por lo que la mayoría de los dentistas estaban cerrados.

“Aguanté el dolor y me dieron medicinas para el dolor fuerte. Me mandaron como emergencia como tres veces. Esperamos a que pase la tormenta. Pagué 900 dólares para que saquen la muela de juico. No me interesaba porque tenía demasiado dolor”, añadió.

Por otro lado, contó que en su última consulta al hematólogo no le encontraron nada nuevo, por lo que continúa con su mismo tratamiento.

“En poco tiempo, mi vida ha cambiado demasiado. Al tema de salud, necesito un descanso. Solo deseo dormir sano y levantarme sano y sin dolor. Los dolores que sentía fueron fuertes. Aún tengo el dolor de la muela de juicio porque me lo acaban de sacar”, sostuvo.

Finalmente, consideró confiar en los medicamentos que viene tomando para lograr una mejoría en su salud. “Estoy tratando de ser fuerte. En realidad, hay días que no quisiera sentir esto. Me siento bajoneado y triste, pero como les digo no hay opción. Así aquí estoy aún vivo. Muchas gracias a toda la gente que me apoya”, concluyó.

Youna afirma que sintió "demasiado dolor" en las últimas semanas tras tratarse la leucemia. | Fuente: Instagram (flockogram)