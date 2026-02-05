Últimas Noticias
"Estoy tratando de ser fuerte": Youna revela que lo operaron más veces tras complicaciones por cáncer

Youna reapareció en sus redes sociales al contar que fue operado más veces tras diagnóstico de cáncer.
Youna reapareció en sus redes sociales al contar que fue operado más veces tras diagnóstico de cáncer.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La expareja de Samahara Lobatón contó que fue intervenido por una posible complicación en su corazón y otra cirugía por dolores en la vía urinaria. "Estuve sintiendo mucho dolor", dijo Youna.

Youna cuenta que doctor lo llamó para revisar su corazón tras complicaciones por el cáncer
Youna cuenta que doctor lo llamó para revisar su corazón tras complicaciones por el cáncer.

Youna reveló que tuvo más operaciones semanas después de dar a conocer complicaciones en su salud por el cáncer diagnosticado.

En recientes videos, compartidos en sus historias en Instagram, la expareja de Samahara Lobatón señaló que “estuvo desaparecido” de las redes sociales debido a varias situaciones que lo “asustaron” y le provocaron “mucho dolor”.

En ese sentido, mencionó que luego de regresar a su casa tras la primera intervención estuvo de compras con su madre cuando recibió una llamada de su hematólogo.

“El doctor me pide que vaya urgente al hospital. Él me dijo: ‘en el último cardiograma encontramos algo en tu corazón y nos preocupa mucho y queremos que regreses al hospital’. Yo regresé al hospital e inmediatamente me internaron”, aseveró.

Es así como Jonathan Horna Feijo, conocido como Youna, recalcó que estaba “super asustado” luego de que decidieron internarlo. “Pasa que cuando me internaron la primera vez, me pusieron un catéter, un dispositivo que va de mi brazo a una arteria para que entre todo el tratamiento”, dijo.

Del mismo modo, detalló que había dos opciones: que le de una infección en el corazón o que algo obstruyera la vena o arteria. “Eso se pudo notar en el último electrocardiograma y los doctores se preocuparon por lo que me quedé internados cuatro días. Gracias a Dios no pasó nada. Me dieron de alta”, explicó.

Youna y Samahara Lobatón terminaron su relación en julio de 2023.
Youna y Samahara Lobatón terminaron su relación en julio de 2023.

Youna señala que su cáncer pasó a ser “más agresivo” tras intervenciones

Youna señaló que se realizó otra intervención donde le tuvieron que poner otro catéter por vía urinaria con el fin de ver si tenía alguna “obstrucción en el riñón” debido a que botó sangre.

“La cosa es que fui y me hicieron la cirugía, me durmieron. Me levanto y me dolía mucho. Era un dolor insoportable. Aun así, me enviaron a mi casa. Estas dos operaciones hicieron que mi cáncer pase a ser más agresivo. Es decir, la leucemia que antes yo podía controlarla y estaba tranquila, pasó a ser más agresiva con mi salud”, expresó.

Del mismo modo, mencionó que estas intervenciones tuvieron que “suspender su quimioterapia” por los constantes ingresos al hospital.

“Cada vez que a mí me internan, me tienen que suspender mi quimioterapia. Debido a que la quimioterapia altera los resultados. Como yo tengo la quimioterapia, tengo que esperar más meses de tratamiento para ver cómo va actuando”, mencionó.

En ese sentido, Youna resaltó que espera no tener que hacerse “una quimioterapia intravenosa” ya que es mucho más complicada para su cuerpo.

“En este poco tiempo, he estado sintiendo muchísimo dolor. Esas son las razones por las que no puedo grabarme ante una cámara, no puedo contarles porque el dolor me hace sentir de mal humor, me hace pensar mucho”, comentó.

Youna detalla que le quitaron muela de juicio: “Solo deseo dormir sano”

En otro momento, Youna contó que se le salió la muela de juicio por lo que sintió “dolores horribles” por una semana.

“Fui al dentista. Me duró el dolor una semana para que me den los medicamentos porque no podían quitar la muela infectada. ningún dentista me quería tocar, todos me decían que no porque si tengo leucemia tengo que ir al hospital”, manifestó.

Del mismo modo, recordó que huno una tormenta en Estados Unidos por lo que la mayoría de los dentistas estaban cerrados.

“Aguanté el dolor y me dieron medicinas para el dolor fuerte. Me mandaron como emergencia como tres veces. Esperamos a que pase la tormenta. Pagué 900 dólares para que saquen la muela de juico. No me interesaba porque tenía demasiado dolor”, añadió.

Por otro lado, contó que en su última consulta al hematólogo no le encontraron nada nuevo, por lo que continúa con su mismo tratamiento.

“En poco tiempo, mi vida ha cambiado demasiado. Al tema de salud, necesito un descanso. Solo deseo dormir sano y levantarme sano y sin dolor. Los dolores que sentía fueron fuertes. Aún tengo el dolor de la muela de juicio porque me lo acaban de sacar”, sostuvo.

Finalmente, consideró confiar en los medicamentos que viene tomando para lograr una mejoría en su salud. “Estoy tratando de ser fuerte. En realidad, hay días que no quisiera sentir esto. Me siento bajoneado y triste, pero como les digo no hay opción. Así aquí estoy aún vivo. Muchas gracias a toda la gente que me apoya”, concluyó.

Youna afirma que sintió
Youna afirma que sintió "demasiado dolor" en las últimas semanas tras tratarse la leucemia.
