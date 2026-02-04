"Te amo": Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco en emotivo post por su cumpleaños

Melissa Klug anunció su separación de Jesús Barco tras 'ampay' en Magaly TV. |
Fuente: Instagram (jesusbarcob)
Jesús Barco gritó su amor por Melissa Klug tras rumores de reconciliación
Días atrás, Jesús Barco compartió un video en su cuenta de TikTok en el que dedicó un romántico mensaje a Melissa Klug.
La publicación se dio en medio de la denuncia que la empresaria realizó recientemente por una presunta agresión del cantante Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón, un caso en el que intervino el Ministerio de la Mujer.
En el posteo, el exfutbolista de Sport Boys expresó su admiración por la fortaleza con la que Klug está haciendo frente a la situación que atraviesa su familia.
"Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien, y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida, aunque todo se complique", indicó.
Pese a que Melissa aseguró que se encuentran separados desde hace unos meses, Jesús Barco manifestó públicamente sus sentimientos y aseguró que siempre permanecerá a su lado. "Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo, mi amor", escribió.
Por otro lado, la empresaria respondió al mensaje de Barco, aunque sin la misma carga sentimental que tuvieron las palabras de Barco: "Dios mío, que pase esta pesadilla y se haga justicia", dijo en referencia al caso que involucra a su hija.
Melissa Klug aseguró que seguía separada de Jesús Barco
A comienzos de este año, Melissa Klug decía que todavía estaba separada de Jesús Barco y que, aunque siguen viéndose con regularidad por el bienestar de la hija que tienen en común, veía difícil la posibilidad de una reconciliación como pareja.
"Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé; yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente", declaró a Trome.
Al ser consultada sobre si hubo intentos de reconciliación con Barco, la empresaria respondió: "Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios".
Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Jesús Barco se reconcilia con Melissa Klug. En enero de 2024, la expareja de Jefferson Farfán anunció su separación del joven futbolista por una supuesta infidelidad que no fue confirmada por lo que retomaron su romance semanas después.