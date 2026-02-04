"Te amo": Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco en emotivo post por su cumpleaños

Melissa Klug ratificó su reconciliación con Jesús Barco. La personalidad de televisión reaccionó a un emotivo post que publicó el futbolista peruano celebrando el cumpleaños 42 de ‘La Blanca de Chucuito’ el último martes 3 de febrero.

En efecto, por medio de su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de Universitario de Deportes compartió un carrusel de fotos donde aparece con Melissa Klug y con su pequeña hija, Cayetana.

“Feliz cumpleaños mi amor, solo quiero decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien”, comenzó diciendo el deportista de 28 años.

En ese sentido, Barco agradeció a Klug por el tiempo que están juntos y la admiración que muestran el uno al otro.

“Gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento, mi gorda y todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre. Te lo mereces”, concluyó.

Por su parte, Melissa Klug comentó la publicación de Jesús Barco confirmando así su reconciliación luego de un ‘ampay’ mostrado por Magaly TV: La Firme donde el futbolista estaba en una azotea con piscina acompañado de Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres en bikini.

“Gracias, mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos”, expresó la empresaria.