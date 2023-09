Gobierno de Ecuador rechaza haber entorpecido salida de Jaime Bayly por críticas a Guillermo Lasso

El Gobierno de Ecuador rechazó este jueves las insinuaciones realizadas por el escritor peruano con pasaporte estadounidense Jaime Bayly, quien consideró que oficiales de migraciones buscaron entorpecer su salida del país por haber criticado al presidente, Guillermo Lasso, durante su participación en la Feria del Libro de Guayaquil.

En un comunicado, el Ministerio del Interior afirmó que "no procede bajo lineamientos políticos como intentó posicionar el pasajero aludido" y anunció que "la Subsecretaría de Migración investigará lo sucedido en este caso particular y realizará las acciones administrativas correspondientes".

El martes, Bayly había narrado en su canal de YouTube la experiencia vivida con los oficiales de migraciones de Ecuador tanto a su ingreso como a su salida del país, donde le cuestionaron que entrara con su pasaporte estadounidense cuando cerca de veinte años atrás lo había hecho con uno peruano.

"Me hicieron pasar un muy mal rato, al llegar, pero sobre todo al irme. Pensé sinceramente que me iban a arrestar", relató Bayly, quien estuvo en Guayaquil desde el jueves hasta el domingo para presentar su último libro, titulado "Los genios".

Jaime Bayly estuvo en la Feria del Libro de Guayaquil donde criticó a Guillermo Lasso. | Fuente: Facebook (La página de Bayly)

El escritor explicó que actualmente viaja solo con el pasaporte estadounidense y que el peruano ya no lo utiliza y lo tiene expirado.

"La situación fue absolutamente surrealista y rocambolesca", dijo el autor, que tuvo el momento más complicado a la salida, cuando una oficial afirmaba que tres días antes había ingresado al país con pasaporte peruano y se rehusaba a revisar el sello de ingreso en el pasaporte estadounidense que tenía en la mano.

Jaime Bayly denunció hostilidad en su contra en Ecuador

Jaime Bayly aseguró que después la funcionaria le hizo un interrogatorio que era "un disparate" y que incluso le recriminó que haya criticado al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Eso le hizo pensar al escritor nacido en Lima que, al ser el departamento de migraciones una competencia del Gobierno, el interrogatorio y hostilidad de la funcionaria fuera supuestamente planificado por las críticas que hizo hacia Lasso durante su estancia.

"Guillermo Lasso es también ahora mi enemigo, lo he criticado en todas las entrevistas que he dado. He dicho que ha resultado un presidente ineficiente, incompetente, que no ha hecho bien su trabajo y que ha tenido visión de futuro", señaló Bayly, para quien la edad "le jugó una mala pasada a Lasso" y "el cargo le ha venido grande".

Bayly en la feria del Libro en Guayaquil. El escritor peruano Jaime Bayly dijo que si fuera ecuatoriano no votaría por “Luisa González de Correa” y sí lo haría por Daniel Noboa, que es el ejemplo preciso de que la especie humana evoluciona para bien. pic.twitter.com/InpLKZPggO — LaHistoria (@lahistoriaec) September 24, 2023

Recordó que entrevistó a Guillermo Lasso e incluso pidió el voto por él en las elecciones de 2021, "y al poco de asumir sacaron mi programa de TC Televisión", algo que no le gustó al escritor.

Luego de cerca de media hora frente a la funcionaria de migración que le insistía en que "en Ecuador no se admite la doble nacionalidad", Bayly dijo que la mujer recibió un mensaje por teléfono y que colocó el sello de salida en el pasaporte sin mayor explicación.

"Fue horrible y lo quiero contar y denunciar. Solo hay dos interpretaciones: o eran un par de incompetentes o me hicieron pasar un mal rato deliberadamente en venganza a mis críticas al Gobierno de Lasso. Yo creo que la segunda. No fue una casualidad ni una torpeza o negligencia, creo que estaba cumpliendo órdenes superiores", concluyó Bayly. EFE