Jefferson Farfán dedica romántico mensaje de cumpleaños a Xiomy Kanashiro tras viajar al Caribe [FOTOS]

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron al extranjero para celebrar el cumpleaños de la influencer. Según un informe del programa Amor y Fuego, que accedió al registro migratorio, la pareja salió del país el pasado 22 de enero con destino a República Dominicana.

Posteriormente, el exfutbolista compartió en sus redes sociales varias imágenes del viaje, en las que ambos aparecen muy cariñosos en las playas de Punta Cana. Farfán aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de a su pareja, quien cumplió 27 años el último viernes.

"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", escribió el exdelantero de Alianza Lima.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron con amigos antes del viaje

De acuerdo con el informe televisivo, la celebración por el cumpleaños de Xiomy Kanashiro no se limitó al viaje. Antes de salir del país, la pareja organizó una reunión privada con familiares y amigos cercanos en la vivienda del exfutbolista.

Además, faltan pocos días para que ambos cumplan un año de relación, luego de que su vínculo se confirmara a inicios de 2025.

Cuando los rumores del romance ya circulaban, el exseleccionado nacional confirmó que la relación tomó un rumbo formal el 14 de febrero de ese año, coincidiendo con el Día de San Valentín.

"Yo me declaro a Xiomy Kanashiro el 14 de febrero", señaló Farfán en el programa América Hoy. "Yo siempre he sido muy claro y siempre he sido directo con ella, nunca la he ilusionado".

Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo con doña Charo

La modelo y bailarina Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo al lado de Rosario Guadalupe, madre de su pareja Jefferson Farfán. Esto fue confirmado por Luis 'Cuto' Guadalupe, hermano de doña Charo y tío del exdelantero de Alianza Lima, quien publicó varias imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram.

En una de las fotos, Kanashiro aparece sonriente mientras posa muy cerca a doña Charo y otros integrantes de la familia. Se trata de la primera imagen pública en la que se aprecia a la modelo con la madre de Farfán.

Poco antes, la modelo se había referido a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con doña Charo. Según relató a América Hoy, fue la propia madre del exfutbolista quien le comentó sobre estas versiones que circulaban en distintos medios.

"Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas... Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", señaló.

Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo con doña CharoFuente: Instagram: Xiomy Kanashiro