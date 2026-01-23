Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Magaly Medina explica por qué aún no puede confirmar la fecha de su regreso a la televisión

Magaly Medina tiene un hijo, Gianmarco Mendoza Medina, y está casada con el notario Alfredo Zambrano.
Magaly Medina tiene un hijo, Gianmarco Mendoza Medina, y está casada con el notario Alfredo Zambrano. | Fuente: Instagram: Magaly Medina
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La conductora continúa su proceso de recuperación tras una cirugía facial.

Magaly Medina anunció su regreso a la televisión tras someterse a una intervención estética. En los últimos días, ATV difundió la promoción de su programa; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una fecha exacta para su retorno a las pantallas.

A inicios de enero, la conductora viajó a Argentina para realizarse una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como deep plane. Luego de la intervención, compartió videos e imágenes en los que se le observa con el rostro hinchado, una condición que, según explicó, forma parte del proceso normal de recuperación.

"Mis vacaciones siguen porque, además, estoy recuperándome de la operación de ‘deep plane’ a la que me sometí, no es tan rápida. Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora", relató Medina.

La conductora señaló que el descanso y el cumplimiento de las indicaciones médicas están dando resultados.

"Estoy aprovechando en recuperar mi pelo. Había perdido bastante debido al estrés y al uso de extensiones por mucho tiempo. Realmente me da muchísimo gusto que con el tratamiento y el descanso esto esté funcionando", añadió a Infobae.

Magaly Medina explica por qué su retorno a la TV todavía no tiene fecha

Magaly Medina también detalló que el proceso de recuperación incluye diversos cuidados postoperatorios, lo que explica por qué su retorno a la televisión no puede ser inmediato.

"Estoy haciendo mis postoperatorios aquí con mi doctora de confianza. El drenaje linfático, todo lo que hay que hacerse para deshincharse bien, porque esta es una operación que fue complicada, pero ahora el proceso postoperatorio no es de un día para otro", precisó.

Sobre la fecha exacta de su regreso, la conductora confirmó que mantiene conversaciones con el canal y con el equipo de producción al respecto; sin embargo, aclaró que su prioridad es recuperarse por completo antes de volver a las pantallas.

"La fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero, de verdad, necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro -que se está deshinchando- dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches", explicó.

En ese sentido, Medina agregó que no desea apresurar su aparición en pantalla mientras continúe el proceso de desinflamación facial, ya que requiere cumplir las indicaciones médicas.

"Los poros tienen que respirar y yo necesito este tiempo para terminar de deshincharme", resaltó.

De acuerdo con el adelanto difundido por el canal, el regreso de Magaly Medina a la televisión está previsto para el mes de febrero, aunque -como repetimos- sin una fecha confirmada oficialmente.

Magaly Medina
Aunque ya hay promociones al aire, Medina explica que todavía tiene tiempo para disfrutar de unas vacaciones. | Fuente: Instagram: Magaly Medina
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Farándula Magaly Medina

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA