"Estaré contigo en todo momento": Jesús Barco grita su amor por Melissa Klug aunque ella dice que siguen separados

¿Retomaron su relación? Jesús Barco compartió un video en su cuenta de TikTok en el que dedicó un romántico mensaje a Melissa Klug. La publicación se dio en medio de la denuncia que la empresaria realizó recientemente por una presunta agresión del cantante Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón, un caso en el que intervino el Ministerio de la Mujer.



En el posteo, el futbolista expresó su admiración por la fortaleza con la que Klug está haciendo frente a la situación que atraviesa su familia.

"Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien, y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique", indicó.

Pese a que Melissa aseguró que se encuentran separados desde hace unos meses, Jesús Barco aprovechó el mensaje para manifestarle públicamente sus sentimientos y asegurarle que siempre permanecerá a su lado.



"Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo, mi amor", escribió.

No pasó mucho tiempo para que la empresaria respondiera al mensaje del futbolista, aunque sin la misma carga sentimental que tuvieron las palabras de Barco: "Dios mío, que pase esta pesadilla y se haga justicia", dijo la empresaria, en referencia al caso que involucra a su hija.

El mensaje que Jesús Barco dedicó a Melissa Klug.Fuente: TikTok

Melissa Klug ve "muy lejana" una posible reconciliación Jesús Barco

Hace un par de semanas, Melissa Klug declaró que sigue separada de Jesús Barco y explicó que, si bien mantienen contacto por el bienestar de la hija, considera lejana una reconciliación como pareja.

"Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano. Igual, siempre me verán con él porque tenemos una bebé; yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente", declaró a Trome.

Al ser consultada sobre si hubo intentos de reconciliación con Jesús Barco, la empresaria respondió: "Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios".

