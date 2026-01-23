¿Romance confirmado? Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan y se lucen juntos en concierto de Bad Bunny

Gabriel Meneses compartió un video al lado de Sirena Ortiz en el concierto de Bad Bunny en Lima. | Fuente: Instagram (gabomeneses_)

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses estarían en un romance. La recordada Sarita Bravo de la telenovela De vuelta al barrio estuvo con el actor de 23 años en uno de los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny realizado en el estadio Nacional.

En efecto, fue el propio Meneses, quien se hizo conocido por su papel de Valentino, el novio de María Paz (Adriana Campos Salazar) en la serie Al fondo hay sitio, el que subió un carrusel de fotos donde se le disfrutando del show.

Del mismo modo, se vio un video donde el actor apareció bailando al lado de Sirena Ortiz, quien en otro video aparece tocándole el hombre y disfrutando del show del popular ‘Conejo malo’. De igual manera, se ve otra foto de Ortiz tocando el pecho del artista.

“Un baile inolvidable. El concierto, increíble. La compañía perfecta”, escribió Gabriel en su publicación recibiendo el comentario de Ortiz con un emoji de una cámara, un fuego y un conejo, algo que fue respondido por el actor.

Eso no es todo. La también actriz de Eres mi sangre compartió otro carrusel de imágenes donde aparece en el concierto, usando la misma ropa que en las fotos de Meneses, mientras posaba para la cámara.

Entre las fotos, Ortiz apareció jalando el brazo del también participante de Esto es guerra, quien fue identificado por su reloj. “DMTF y buena compañía”, sostuvo la también hermana de Raysa Ortiz.

Sirena Ortiz agarrando la mano de Gabriel Meneses durante concierto de Bad Bunny.Fuente: Instagram (sirenaortizv)

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan en romántico video

Los rumores de una relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se habrían confirmado luego de que el programa Esto es guerra compartiera un video donde ambos actores se besan y se dan muestras de cariño en una habitación.

Fue el último jueves, durante la emisión de EEG desafío 14: La Previa, conducido por Johanna San Miguel, Mathías Brivio, Israel Dreyfus, Samuel Suárez y Kathy Sheen, que se pudo ver a Sirena haciendo una limpieza facial al joven para luego darle un beso en los labios.

En el video, que habría sido compartido por la propia actriz solo para sus amigos cercanos, se ve como ella se acerca Meneses para robarle otro beso y colocarle una mascarilla facial junto a ella mostrando un romántico momento.

Cabe resaltar que ni Sirena Ortiz ni Gabriel Meneses se han pronunciado al respecto. Sin embargo, ambos artistas han publicado fotos —y videos— juntos avivando la posibilidad de un romance. ¿Confirmarán su relación? Veremos.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses intercambian mensajes avivando posible romance.Fuente: Instagram

¿Sirena Ortiz estará con Gabriel Meneses en Esto es guerra?

El presunto romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses abrió la posibilidad de que la actriz pueda integrarse a Esto es guerra, programa donde Gabriel participa desde el 2024.

Hasta el momento, Ortiz no informó sobre su inclusión en el reality. Sin embargo, Johana San Miguel expresó su entusiasmo por verla en la competencia televisiva. "¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos", expresó.

Por su parte, Israel Dreyfus exhortó a la producción a que pueda llamar a la también actriz de Tu nombre y el mío. "Ya es hora de renovar, por favor, Pepe Lucho (el productor). Ya hay varios que se tienen que jubilar. Sangre nueva, por favor. Hay que remontarnos a lo que era Esto es guerra", sostuvo.

Por su parte, Samuel Suárez también consideró que no se descarta el ingreso de Sirena. "Depende de sus actividades con la novela, porque ella sigue grabando con Los otros conchas (…) No dudo que ya estén negociando con Sirena", acotó.