"Ella es un cero a la izquierda": Karen Dejo responde a Rosángela Espinoza por supuestas burlas sobre su edad

Karen Dejo responde a Rosángela Espinoza tras supuestas burla sobre su edad en Esto es guerra
Karen Dejo responde a Rosángela Espinoza tras supuestas burla sobre su edad en Esto es guerra | Fuente: Instagram (karendejoy)/(rosangelaeslo)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Ella cruzó la línea, se mete con la edad y reputación”, exclamó Karen Dejo al hablar de un conflicto con Rosángela Espinoza en el programa ‘Esto es guerra’.

Karen Dejo respondió con todo a Rosángela Espinoza. La bailarina y actriz afirmó que la popular ‘Chica selfie’ se burló de su edad por lo que la calificó de ser “un cero a la izquierda”, debido a supuestos conflictos entre ambas.

“No existe para mí, es un cero a la izquierda, por más que haga lo que haga (…), para mí, no existe, simplemente. Una ya está grande para decidir quién es tu amiga y quién no”, señaló la también conductora de televisión.

En efecto, en una de las últimas ediciones de Esto es guerra, donde ambas participan, Rosángela se habría referido de “señora” a Karen Dejo, lo que generó una gran molestia en ella.

“Por supuesto que convivo con ella en el programa y he aprendido a lidiar con sus desafortunados comentarios. No es una persona que tenga un sitio en mi vida. Yo estoy feliz con amor, con el amor de mi hija, de mi familia y con el amor que le pongo a mi trabajo”, sostuvo en declaraciones a Trome.

Del mismo modo, la también modelo mencionó su interés de volver pronto a la conducción en algún programa en la pantalla chica. “Estoy muy feliz, la vida me sonríe en todos los aspectos gracias a Dios, pero aún tengo el bichito de volver a retomar en algún momento la conducción”, añadió.

Karen Dejo se unió al equipo de Los Guerreros en la nueva temporada de Esto es guerra.
Karen Dejo se unió al equipo de Los Guerreros en la nueva temporada de Esto es guerra. | Fuente: Instagram

Karen Dejo sobre Rosángela Espinoza: “Cruzó totalmente la línea”

Karen Dejo siguió expresando su fastidio con Rosángela Espinoza. Por medio de un video compartido por el portal Instarándula, Karen señaló que no quiso dar declaraciones al sentirse incómoda por lo que hizo Rosángela.

“Yo entiendo que el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosangela ya pasó la línea del show que ella puede hacer”, comentó.

Para la bailarina, Espinoza cumple “el papel de ser la discordia” del programa Esto es guerra, pero, según consideró, ya “cruzó totalmente la línea”.

“Ya esto no es nada agradable, ni siquiera para mí, ni para ella. Ella también debe sentirse incómoda con esto. La pregunta es ¿por qué lo busca?, ¿por qué hace este tipo de show que no es agradable para nadie? Ella cruzó la línea totalmente”, aseveró.

En ese sentido, mencionó que tendrá una reunión con el productor Peter Fajardo con el fin de buscar “una solución para evitar este tipo de enfrentamientos al menos en este tipo de juegos”. “Se mete con la edad o con la reputación, o con la imagen de una compañera tratando de deteriorar mi imagen. Ya no es divertido”, añadió.

Rosángela Espinoza pidió sacar a Karen Dejo de los guerreros por Melissa Loza

Rosángela Espinoza pidió sacar a Karen Dejo de los guerreros generando controversia en medio del programa Esto es guerra. En efecto, la popular 'Chica selfie' pidió que Melissa Loza regresara al equipo al considerar que es "una guerrera de corazón".

Asimismo, Rosangela pidió al tribunal del programa que haga el cambio y que Karen Dejo pueda pasar a los combatientes como fue el 2025.

"¿Dónde está el tribunal? Porque podemos hacer algo para que Karen vaya para allá y Melisa regrese a los guerreros. Si hay una oportunidad o algo, porque en realidad si Karen no hubiera hecho su pataleta el día de ayer, no estaría acá en los guerreros. Y por venganza lo ha hecho el tribunal: mandarla acá", manifestó.

"Sabemos que Melisa es totalmente guerrera. Si hay la posibilidad de hacer una competencia o no sé, luchar para traer a Melisa acá, porque Melisa su corazón es guerrero", aseveró.

