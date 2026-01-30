"Ella es un cero a la izquierda": Karen Dejo responde a Rosángela Espinoza por supuestas burlas sobre su edad

Karen Dejo respondió con todo a Rosángela Espinoza. La bailarina y actriz afirmó que la popular ‘Chica selfie’ se burló de su edad por lo que la calificó de ser “un cero a la izquierda”, debido a supuestos conflictos entre ambas.

“No existe para mí, es un cero a la izquierda, por más que haga lo que haga (…), para mí, no existe, simplemente. Una ya está grande para decidir quién es tu amiga y quién no”, señaló la también conductora de televisión.

En efecto, en una de las últimas ediciones de Esto es guerra, donde ambas participan, Rosángela se habría referido de “señora” a Karen Dejo, lo que generó una gran molestia en ella.

“Por supuesto que convivo con ella en el programa y he aprendido a lidiar con sus desafortunados comentarios. No es una persona que tenga un sitio en mi vida. Yo estoy feliz con amor, con el amor de mi hija, de mi familia y con el amor que le pongo a mi trabajo”, sostuvo en declaraciones a Trome.

Del mismo modo, la también modelo mencionó su interés de volver pronto a la conducción en algún programa en la pantalla chica. “Estoy muy feliz, la vida me sonríe en todos los aspectos gracias a Dios, pero aún tengo el bichito de volver a retomar en algún momento la conducción”, añadió.