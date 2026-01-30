Últimas Noticias
Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca cuentan su experiencia en nueva comedia 'Mi mejor enemiga'

Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca hablaron en RPP sobre su experiencia grabando Mi mejor enemiga.
Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca hablaron en RPP sobre su experiencia grabando Mi mejor enemiga.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La película 'Mi mejor enemiga', dirigida por Saskia Bernaola, llegará a los cines peruanos este jueves 5 de febrero. Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca conversaron con RPP sobre sus personajes.

La nueva película Mi mejor enemiga, que marca el debut de Saskia Bernaola como directora, llegará a los cines peruanos este jueves 5 de febrero.

El filme de comedia cuenta la historia de Valeria, interpretada por Nataniel Sánchez, quién se reencuentra con sus excompañeros del colegio reviviendo grandes experiencias, así como conflictos y rivalidades con una ex mejor amiga presentando diversas situaciones caóticas, cómicas e inesperadas.

En conversación con RPP, Nataniel Sánchez, recordada por su personaje de Fernanda de Las Casas en la serie Al fondo hay sitio, habló de la experiencia que vivió grabando las escenas de la película que marca el regreso de la actriz a los cines nacionales.

“Para mí, ha sido una experiencia bellísima grabar la película. El hecho también de poder estar en un lugar específico rodando y conviviendo con mis compañeros ha sido muy bonito. La verdad, me siento muy agradecida que me hayan convocado para el casting y que me hayan elegido porque me ha encantó ser parte de esta experiencia”, declaró.

Del mismo modo, Nataniel resaltó el trabajo con Saskia Bernaola en la dirección del filme rodando escenas desde el 2024, llegando a Lima y retornando a Madrid (España) para luego volver a la capital y seguir grabando la película.

“Fue una maravilla trabajar con Saskia. Yo estaba recontra tranquila porque sabía que ella me iba a sacar todo lo comediante que existe en mí. Eso es muy importante: confiar en la directora en este caso. Confiar en que la directora te va a empujar ese lado cómico. Eso es muy importante”, señaló.

La nueva película Mi mejor enemiga llegará a los cines peruanos este jueves 5 de febrero.

Mateo Garrido Lecca: “Interpretar a mi personaje fue muy fácil”

Mateo Garrido Lecca actuará por primera vez en una película peruana a nivel nacional con Mi mejor enemiga. El popular comediante interpreta a Lolo, uno de los excompañeros de colegio de Valeria caracterizado por su humor espontáneo, sus ocurrencias y su “mala suerte” con las mujeres.

“No me considero actor, no quiero mentir”, comenzó diciendo Garrido Lecca, quien confesó su gran conexión con su personaje.

“Lolo es un tarado a quien le fue mal con las mujeres como a mí. La facilidad para llegar al personaje fue muy fácil. Escarbé en mi pasado y solamente exageré aquellos matices de mi inseguridad, de mi torpeza. Lolo es alguien así”, comentó.

De igual manera, Mateo se mostró agradecido con Saskia Bernaola por “la gran oportunidad de estar por primera vez en el cine”.

“A Saskia la vi cuando yo era más chico, yo sí la veía como una referente. Me alegra ser parte de un hito en su carrera y que confíe en mi para eso, me llena de orgullo, me genera un honor grandísimo por ella y yo a veces, trato de no dar por sentado con quien trabajo”, sostuvo.

Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca hablaron con RPP sobre su rol en la película Mi mejor enemiga.

Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca hablaron con RPP sobre su rol en la película Mi mejor enemiga.Fuente: RPP

Nataniel Sánchez y Mateo Garrido Lecca invitan a ver Mi mejor enemiga

Nataniel Sánchez invitó al público peruano a ver la película Mi mejor enemiga, donde actúa junto a un gran elenco que promete hacer reír a todos a carcajadas.

“Invito a todas las mujeres a que vayan a ver Mi mejor enemiga porque la van a pasar muy bien. Se van a sentir muy identificadas Se reúne un grupo de amigas donde encontramos diferentes personajes como la tímida, la suelta, la que siempre se enamora, la figureti, se van a sentir muy identificadas y se van a reír muchísimo”, aseveró.

En esa misma línea, Mateo Garrido Lecca afirmó “no vender humo” y aseguró que las risas estarán garantizadas.

“Yo prometo una risa cada dos minutos mínimos. Muchas veces la gente piensa que es una comedia ligera, pero esta es una comedia de verdad. Esta película la hizo una directora comediante que ha dejado de payasear para que su cabeza se vaya al delirio máximo”, acotó.

¿Cuándo se estrena le película Mi mejor enemiga

La película de comedia Mi mejor enemiga se estrena en los cines peruanos el jueves 5 de febrero de 2026. 

¿De qué trata la película Mi mejor enemiga

Mi mejor enemiga, película dirigida por Saskia Bernaola y producida por AV Films, narra el reencuentro de Valeria (Nataniel Sánchez) con sus excompañeros de colegio recordando diversas vivencias, así como rivalidades, entre otros momentos. 

"Valeria y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en la película Mi mejor enemiga

La película es protagonizada por Nataniel Sánchez con su personaje de Valeria. Ella estará acompañado de un destacado elenco conformado por: Carlos Casella, Kukuli Morante, Fiorella Luna, Omar García, Carla Arriola, Guillermo Castañeda y Mateo Garrido Lecca. El filme también contará con las actuaciones especiales de Ricardo Bonilla y Karina Rivera con sus personajes del recordado dúo 'Karina y Timoteo'. 

