La cantante María Velásquez, más conocida como Mecánica del Folklore, además de manifestar su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, contó que en distintas oportunidades ha sido maltratada.

“He visto muchas injusticias a lo largo de mi vida con la comunidad LGBT y yo misma he sufrido maltrato psicológico de quienes no entienden que todos somos iguales y que no merecemos ser apartados ni menospreciados por nuestra orientación sexual”.