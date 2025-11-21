Últimas Noticias
Jessica Newton es premiada como mejor directora del Miss Universo 2025: "Mi trabajo no es evitar la eliminación"

Jessica Newton fue premiada como mejor directora del Miss Universo 2025.
Jessica Newton fue premiada como mejor directora del Miss Universo 2025.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Jessica Newton lamentó que la peruana Karla Bacigalupo no haya podido ingresar al Top 30 del Miss Universo 2025. "Este logro llega en un momento marcado por la tristeza", expresó.

Jessica Newton es premiada como mejor directora del Miss Universo 2025
Jessica Newton es premiada como mejor directora del Miss Universo 2025.

Jessica Newton fue reconocida como mejor directora del Miss Universo 2025. La empresaria peruana recibió el premio de parte de la organización del certamen internacional, realizado en el Impact Arena de Bangkok, en Tailandia, la noche del último jueves 20 de noviembre.

Fue la propia Jessica Newton quien subió, en su cuenta de Instagram, un breve video de su premiación. Luciendo un conjunto de sastre blanco, la exreina de belleza escuchó su nombre como ganadora a mejor directora de la edición 74 del Miss Universo.

En seguida, Newton se dirigió al jurado para recibir su premio siendo saludada por la flamante Miss Universo Fátima Bosch, candidata mexicana quien se llevó la máxima corona del evento de belleza.

“Jessica, ganamos. La mejor directora. Bravo, Perú”, se escucha decir a un miembro del equipo de la directora del Miss Perú, quien la grababa mientras sostenía su premio y se tomaba la fotografía oficial con los integrantes del jurado y Fátima Bosch.

Finalmente, Jessica Newton recibió el saludo de los diversos representantes del Miss Universo luciendo feliz por la premiación.

Jessica Newton lamentó que Karla Bacigalupo no haya ingresado al Top 30 del Miss Universo 2025.
Jessica Newton lamentó que Karla Bacigalupo no haya ingresado al Top 30 del Miss Universo 2025.

Jessica Newton lamentó eliminación de Karla Bacigalupo

Pese a recibir el premio como mejor directora del Miss Universo 2025, Jessica Newton no dejó de expresar su tristeza por la temprana eliminación de la peruana Karla Bacigalupo, quien no consiguió ingresar al Top 30 del certamen internacional.

“Hoy recibo este reconocimiento como mejor directora del Miss Universo edición 74 con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, escribió la empresaria en su post.

En ese sentido, aclaró que su labor como directora del Miss Perú no hace que pueda evitar la eliminación de una representante nacional.

“Mi trabajo nunca ha estado orientado a evitar la eliminación sino a perseguir la victoria con disciplina, entrega y compromiso por quienes confían en mí, teniendo siempre claro el respeto a cada una de las reinas que representan los 120 países en competencia”, sostuvo.

Por último, recalcó la importancia de saber perder en las competencias de belleza. "Es fundamental competir correctamente y saber perder -o ganar- con la misma humildad, gracias de corazón a quienes me acompañan en este camino. Seguiré trabajando para que Perú suene cada vez más fuerte", añadió.

Jessica Newton respondió al mensaje de Karla Bacigalupo tras quedar fuera del Miss Universo 2025.

Jessica Newton respondió al mensaje de Karla Bacigalupo tras quedar fuera del Miss Universo 2025.

Jessica Newton reacciona a post de Karla Bacigalupo tras eliminación del Miss Universo

Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para agradecer a quienes la apoyaron durante el certamen, refiriéndose especialmente a Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Aunque no logró ingresar al top 30, la modelo dijo estar orgullosa por su desempeño. "Muchísimas gracias, mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia”, escribió en sus historias en Instagram.

Además, agradeció la oportunidad de compartir con candidatas de distintos países, a quienes elogió por su dedicación: "Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países; estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía".

Sobre su agradecimiento a la organización dirigida por Jessica Newton, la modelo dijo: "Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!"

Jessica Newton, directora del Miss Perú, respondió al mensaje de Bacigalupo: "Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo".

Tags
jessica newton Miss Universo 2025 Karla Bacigalupo Miss Universo Videos más vistos

