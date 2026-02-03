"Si algo le pasa a mi padre, la culpable es ella": hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario

Yessenia Villanueva, hija del cómico peruano Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', arremetió contra Monserrat Seminario al enterarse del delicado estado de salud de su padre y de la crisis financiera que viene atravesando al afirmar este que Monserrat “se gastó toda su plata” que tenía ahorrada en el banco.

Fue en declaraciones para Trome, que la hija del humorista de 89 años consideró que su progenitor pudo “abrir sus ojos” al acusar a Monserrat Seminario de apoderarse de su dinero para supuestos fines familiares. “Eso no es novedad y si él abrió los ojos por algo será. Él ya está mayor y debería disfrutar de todo lo que ha ganado”, señaló.

En ese sentido, Yessenia consideró que la esposa de Melcochita “se hace la víctima”. Además, recordó los gastos que habría hecho con el dinero del cómico.

“Ella se hace la víctima y habla de nosotros, pero no dice que mi padre mantiene a toda su familia. Hasta a sus hermanos que están en España, al hijo mayor le paga la carrera de odontólogo y hasta consultorio le quiere poner”, expresó.

Por otro lado, lamentó que Melcochita tenga que volver a juntar dinero y advirtió que si algo le pasa será responsabilidad de Monserrat.

“Me da pena que a su edad mi papá tenga que empezar de cero. Si algo le pasa a mi padre la única culpable es ella. Y que agradezca que él vio por ella hasta su quinta generación, y así tiene la desfachatez de decir que somos mantenidas”, aseveró.

Melcochita termina su relación con Monserrat Seminario: "Se gastó toda mi plata"

Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', sorprendió al anunciar su separación de su esposa Monserrat Seminario. El popular cómico afirmó que su conyugue se gastó el dinero que tenía ahorrado en el banco rechazando que su separación se deba a una supuesta infidelidad u otro motivo.

Fue en declaraciones para Trome, que el humorista afirmó que sus ahorros "están en cero" luego de que le pidiera a Monserrat entregarle sus cuentas que le otorgó supervisar.

"Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol", manifestó

En efecto, la también personalidad de televisión pidió a las autoridades que "se investiguen en los bancos" ya que no tiene "absolutamente nada".

"Revisen los movimientos de ella. Ella se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata", aseveró.

Asimismo, Pablo Villanueva consideró que Seminario se habría gastado el dinero en apoyar a su familia en Piura. "Ella le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada", mencionó.