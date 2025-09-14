Micheille Soifer buscará tener a su primer bebé el 2026: "Ya congelé mis óvulos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Micheille Soifer está entusiasmada por tener pronto a su primer hijo. La conductora de televisión y ex chica reality confirmó su decisión de concebir el próximo año y poder dar a luz a su bebé. “Estoy super animada (…) Quiero tener tres hijos. Mi mamá tuvo cinco”, expresó.

En efecto, la exintegrante de Esto es guerra reafirmó que “ya congeló sus óvulos” y que ya se encuentra lista para concebir. “Tengo 35 años y mi idea es tener un bebé el otro año”, sostuvo la exbailarina y cantante de cumbia.

Por otro lado, Soifer ratificó al cantante cubano Gleysom Reñé como su pareja oficial deslizando que se encuentra con intención de dar “el siguiente paso” con el exintegrante de Combinación de La Habana. “Hoy ya sé lo que quiero para mi vida”, expresó la personalidad de televisión en entrevista con Trome.

En ese sentido, confesó que “nunca se enamoró” de sus anteriores parejas. “De repente me sentía sola y, aunque suene duro y frío, puedo decirte que no amé a ninguno. Muchos estaban bajo mi sombra y no los culpo”, explicó Soifer revelando que ahora sí quiere tener una familia al lado del músico.

Por otro lado, mencionó no arrepentirse de formar parte de diversos programas realities y resaltó su nueva faceta como conductora al lado de Ricardo Rondón. “Estoy orgullosa de haber sido, pero he dado un paso adelante”, añadió.

Micheille Soifer oficializó su relación con el cantante cubano Gleysom Reñé. | Fuente: Instagram (gley_cdlh)

Micheille Soifer revela que aún sigue casada con Paul Fernández

Micheille Soifer confirmó que aún sigue casada con Paul Fernández, a quien conoció cuando tenía 17 años. Según relató, él era el mejor amigo de sus primos y, tras su separación, no han vuelto a tener contacto desde hace varios años.

La conductora abordó el tema durante una entrevista, en el programa Habla serio, en la que compartió detalles de su vida matrimonial y explicó las razones por las que aún no ha podido concretar el divorcio.

Soifer indicó que su boda se celebró hace más de veinte años, cuando ella todavía vivía en Estados Unidos.

Ella aseguró que Paul fue su primer enamorado, pero también la primera persona que le rompió el corazón tras una infidelidad. Dolida por lo sucedido, decidió empacar sus maletas y regresar a Perú.

Poco después de su separación, Paul Fernández viajó para buscarla y proponerle una segunda oportunidad.

De igual manera, explicó que ambos también consideraron el matrimonio como una opción para que ella pudiera regularizar su situación migratoria y continuar con sus estudios universitarios en Estados Unidos.

"Decidimos casarnos para que yo pudiera regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces, él vino a Perú, se casó conmigo y se fue", relató.

Micheille Soifer no descarta grabar con Leslie Shaw

Micheille Soifer confesó que consideraría grabar un tema con Leslie Shaw si ella se lo pide, pese al enfrentamiento que ambas tuvieron en los últimos meses de 2023.

En declaraciones a Así Somos de RPP, la cantante y exchica reality dijo que considera a Leslie Shaw una “chica talentosa” y que, si bien tuvieron un enfrentamiento musical, deberían dejar la competencia que hubo entre ambas y unirse para representar a Perú en el exterior con la música urbana.

“Mira Leslie, a pesar de todo tu hate, considero que eres una chica talentosa. Que en algún momento me pedirás para grabar algo juntas y lo pensaré”, sostuvo en abril de 2024.

"Hubo muchos dimes y diretes con ella, pero creo que es una chica muy talentosa y creo que hay que dejar un poco de lado la rabia o la competencia femenina en el rubro del reggaetón y lo que tenemos que hacer es más bien unirnos y ver la forma de cómo hacer bulla afuera, no aquí en Perú de alguna manera que no van a servir para nada ese tipo de escándalos”, agregó.