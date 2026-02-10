"Siento que se me pasa el tren y tengo miedo": Mayra Goñi revela presiones de su familia para ser madre

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera. | Fuente: Instagram (mayragoni)

Mayra Goñi y streamer Neutro acuden a mismo evento, pero no se saludan

El último fin de semana, Mayra Goñi y el estreamer Neutro coincidieron en un evento para el lanzamiento musical de Flavia Laos junto a Milena Nolasco tras el estreno de su tema Inoxente.

Según se vio en la transmisión del evento, las dos personalidades estuvieron en el mismo espacio, pero no hablaron ni interactuaron ratificando así la distancia entre ambos luego de anunciar su separación.

Al respecto, Arturo Fernández, conocido como Neutro, afirmó haber llegado solo al evento al afirmar que tanto Milena Nolasco como Flavia Laos son sus amigas.

“Vine solo, estoy tranquilo y soltero (…) Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño”, sostuvo.

Por su parte, Mayra Goñi decidió no pronunciarse sobre su separación de Neutro y destacó el trabajo musical de su amiga Flavia Laos. “Espero que más adelante podamos grabar juntas”, manifestó recordando que, por el momento, se encuentra grabando la telenovela Valentina Valiente, en Latina.

Mayra Goñi fue captada besando a joven streamer 'Neutro'

En agosto de 2025, Mayra Goñi fue captada besándose con el streamer peruano conocido como ‘Neutro’. La actriz apareció junto al influencer saliendo de una conocida discoteca en Barranco para dirigirse a una vivienda.

Según informó Amor y fuego, Mayra Goñi y Neutro fueron vistos en los exteriores de un local por la madrugada. Goñi lucía un llamativo traje negro y unas botas con tacones altos del mismo color. Por su parte, él estaba con una gorra negra y un polo oscuro.

En el video, los dos caminan por la vereda acompañados de dos guardaespaldas. Enseguida, la exparticipante de El gran chef famosos subió a un auto. "Él también sube al auto. Luego de un recorrido, deja a Mayra Goñi en una casa. Le extiende la mano y le ayuda a bajar”, señaló el programa de espectáculos.

Luego, el reportaje mostró a ‘Neutro’ tocándole la cintura a la actriz mientras ella le respondía dándole un beso en la boca, demostrando así la confianza y complicidad entre los dos.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos. A comienzos del año pasado, la actriz y el streamer fueron captados discutiendo afuera de una discoteca en Lince.