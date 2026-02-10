Rebeca Escribens es presentada como nueva conductora de 'América Hoy': "Estoy muy contenta de estar aquí"

Rebeca Escribens es la nueva conductora oficial de América Hoy. La actriz peruana se sumó este martes a Edson Dávila 'Giselo' y a Janet Barboza en la conducción del magazine transmitido por América Televisión.

Fue Edson Dávila, quien presentó a Rebeca Escribens. La presentadora de televisión ingresó al set con entusiasmo. “Gracias. Estoy recontra lista”, expresó mientras era recibida por sus nuevos compañeros en el programa.

Asimismo, Janet Barboza recordó que Escribens estuvo en el primer casting de América Hoy antes de que se convirtiera en programa.

“Hay mucha gente que no sabe que una de conductoras que hizo el primer casting para América hoy fuiste tú. El mundo te pone donde tienes que estar”, señaló Barboza. “Exacto. Hace 6 años cuando esto era un proyecto yo pasé el casting”, respondió Escribens.

Por otro lado, ‘Giselo’ cuestionó que Rebeca Escribens haya llegado una semana después. “¿Por qué tenemos que aguantar a este señor?”, señaló la nueva conductora bromeando con sus compañeros.

Seguidamente, resaltó que pasó unas vacaciones “muy bonitas”. “Los he extrañado. Ha sido mucho más de lo que yo esperaba, pero se necesita también. El ritmo del día a día a veces uno descuida ciertas cosas, por ejemplo, el tema de salud que también he tenido”, exclamó.