Rebeca Escribens es presentada como nueva conductora de 'América Hoy': "Estoy muy contenta de estar aquí"

Rebeca Escribens se sumó este martes como conductora oficial de 'América Hoy'.
Rebeca Escribens se sumó este martes como conductora oficial de 'América Hoy'. | Fuente: Instagram (dona_rebe)
por Harold Quispe

“Me tomó un tiempo tomar la propuesta”, expresó Rebeca Escribens, quien se sumó a la conducción de 'América Hoy' con Edson Dávila y Janet Barboza.

Rebeca Escribens es la nueva conductora oficial de América Hoy. La actriz peruana se sumó este martes a Edson Dávila 'Giselo' y a Janet Barboza en la conducción del magazine transmitido por América Televisión.

Fue Edson Dávila, quien presentó a Rebeca Escribens. La presentadora de televisión ingresó al set con entusiasmo. “Gracias. Estoy recontra lista”, expresó mientras era recibida por sus nuevos compañeros en el programa.

Asimismo, Janet Barboza recordó que Escribens estuvo en el primer casting de América Hoy antes de que se convirtiera en programa.

“Hay mucha gente que no sabe que una de conductoras que hizo el primer casting para América hoy fuiste tú. El mundo te pone donde tienes que estar”, señaló Barboza. “Exacto. Hace 6 años cuando esto era un proyecto yo pasé el casting”, respondió Escribens.

Por otro lado, ‘Giselo’ cuestionó que Rebeca Escribens haya llegado una semana después. “¿Por qué tenemos que aguantar a este señor?”, señaló la nueva conductora bromeando con sus compañeros.

Seguidamente, resaltó que pasó unas vacaciones “muy bonitas”. “Los he extrañado. Ha sido mucho más de lo que yo esperaba, pero se necesita también. El ritmo del día a día a veces uno descuida ciertas cosas, por ejemplo, el tema de salud que también he tenido”, exclamó.

Rebeca Escribens, Edson Dávila 'Giselo' y Janet Barboza conducen el magazín 'América Hoy'.
Rebeca Escribens, Edson Dávila 'Giselo' y Janet Barboza conducen el magazín 'América Hoy'. | Fuente: Instagram (americahoytv)

Rebeca Escribens sobre América Hoy: “Me tomó un tiempo tomar la propuesta”

Rebeca Escribens recalcó la gran química entre los conductores y el equipo de producción de América Hoy.

América Hoy es un programa que logró tener una estructura y conductores idóneos que se leían con solo mirarse. La química es el 80% de que un programa funcione”, sostuvo.

Cabe resaltar que Rebeca Escriben fue una de las seleccionadas, anteriormente, para estar en el programa Mande quien mande. Sin embargo, se eligió a Laura Huarcayo.

Luego de dicha situación, la también actriz de voz señaló que “le tomó un tiempo” aceptar la propuesta de estar en América Hoy. “A mí me tomó un tiempo tomar la propuesta y tomarla con alegría y entusiasmo porque tengo un bloque de Espectáculos”, declaró.

A pesar de ellos, Escriben resaltó su alegría de poder conducir el programa. “Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad”, añadió.

Rebeca Escribens felicitó a Laura Huarcayo por su inclusión en MQM

Laura Huarcayo se estrenó como la conductora oficial de Mande quien mande. Acompañada de Carlos Vílchez ‘La Carlota’ y Erick Elera, la modelo y personalidad televisiva asumió la conducción del programa magazín con un nuevo formato, concurso y muchas novedades para el público familiar.

Es así como Rebeca Escribens decidió felicitar a Laura Huarcayo por esta nueva etapa en América Televisión recordando su éxito con Lima Limón.

“Querida Laura. No tenemos una foto juntas, así que la IA hizo lo que pudo, nunca perfecto”, comenzó diciendo la conductora de América Espectáculos en una imagen artificial donde se le ve abrazando a la exintegrante de Habacilar.

“Quiero desearte todo el éxito que te mereces. Regresas al horario que te dio a conocer como la conductora más querida y la gente te extrañaba y te reclamaba”, sostuvo.

Del mismo modo, Escribens reiteró sus elogios para Huarcayo, quien se sumó a MQM en reemplazo de María Pía Copello.

“No hay nada que hacer que lo que es de uno, es de uno, así pasen mil años. Disfruta este regreso hermoso al lugar que tanto disfrutas y recuerda que este año, es nuestro como buenas Géminis que somos. Todo mi cariño para ti siempre”, concluyó.

rebeca escribens América Hoy janet barboza Edson Dávila

