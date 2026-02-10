Últimas Noticias
Flavia López niega besos con Patricio Parodi tras 'ampay' pero aclara: "Él está soltero y yo soltera"

Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en aparente escena de besos en un departamento.
Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en aparente escena de besos en un departamento. | Fuente: Instagram (patoparodi18)/(flaviaa.lopez)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A pesar de verse en situaciones cariñosas, Flavia López negó que haya besado a Patricio Parodi dentro de un departamento en Punta Hermosa. "Solo somos amigos", expresó.

Flavia López y Patricio Parodi siguen avivando un posible romance entre ambos. El último lunes 9 de febrero, el programa Magaly TV: La Firme difundió imágenes de ambos caminando del brazo en la playa y en situaciones comprometedores dentro de un departamento en Punta Hermosa.

En efecto, a pesar de que López afirmó en varias ocasiones que solo mantiene una amistad con Patricio Parodi, la modelo de 20 años fue grabada sentada en las piernas del chico reality y acercándose para darle un aparente beso.

Ante esta situación, la exMiss Grand Internacional decidió pronunciarse en el programa digital Sin +Que Decir, donde conduce junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Diego Rivera y María Pía Copello.

“Nos fuimos a comer con Onelia y Mario y luego nos fuimos a comer en la casa donde se quedan los chicos y ya”, sostuvo la nueva participante de Esto es guerra.

Del mismo modo, María Pía Copello le consultó si, por ahora, decidieron no hacer pública su supuesta relación, algo que Flavia negó insistiendo que solo son amigos.

“Lo vuelvo y repito: solo somos amigos. Aparte, ahí no se ve un beso y si así fuera: él está soltero, yo estoy soltera. No veo cuál sería el 'ampay' o el terror de que se muestra”, declaró la joven reina de belleza.

Patricio Parodi y Luciana Fuster confirmaron el fin de su relación en julio del 2024.
Patricio Parodi y Luciana Fuster confirmaron el fin de su relación en julio del 2024. | Fuente: Instagram (patoparodi18)

Flavia López y Patricio Parodi fueron protagonistas de nuevo ‘ampay’

Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en supuesta escena de besos. En su regreso a la televisión, Magaly Medina presentó imágenes de los dos miembros de Esto es guerra en la cola de un concierto en Punta Negra, el último sábado, junto con Onelia Molina y Mario Irivarren.

Al verse descubiertos, los cuatro decidieron ir a una sanguchería en la playa. “Luego de comer, Flavia López agarra del brazo a Patricio Parodi y se miran”, señala el informe mostrando las imágenes de ambos luciendo muy cariñosos.

Posteriormente, Onelia, Mario, Flavia y Patricio llegaron a un departamento en Punta Hermosa. Adentro del lugar, se pudo ver como la participante del Miss Grand International se sienta en las piernas de Parodi para luego abrazarlo del cuello.

Del mismo modo, el chico reality agarra de la cintura a la modelo. Ella acerca su rostro a Patricia denotando una aparente escena de besos.

Cabe resaltar que el último lunes, Patricio Parodi y Flavia López hicieron un reto de actuación que terminó en un apasionado beso que dejó atónitos a los conductores Katia Palma y Mathías Brivio, quienes deslizaban un verdadero romance.

“Solo somos amigos. Salimos en grupo. Nos vamos a la playa los fines de semana”, comentó Flavia semanas atrás tras su ingreso a Esto es guerra. ¿Continuará insistiendo que solo hay una amistad? Veremos.

¿Quién es Flavia López?

Flavia López es una modelo y personalidad de televisión peruana. A sus 20 años, construyó una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.

A pesar de tener un buen desenvolvimiento y destreza en la pasarela, la modelo nacional quedó fuera del Top 22 del Miss Grand International 2025, donde la periodista filipina Emma Mary Tiglao se llevó la corona.

