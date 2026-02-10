Flavia López niega besos con Patricio Parodi tras 'ampay' pero aclara: "Él está soltero y yo soltera"

Flavia López y Patricio Parodi siguen avivando un posible romance entre ambos. El último lunes 9 de febrero, el programa Magaly TV: La Firme difundió imágenes de ambos caminando del brazo en la playa y en situaciones comprometedores dentro de un departamento en Punta Hermosa.

En efecto, a pesar de que López afirmó en varias ocasiones que solo mantiene una amistad con Patricio Parodi, la modelo de 20 años fue grabada sentada en las piernas del chico reality y acercándose para darle un aparente beso.

Ante esta situación, la exMiss Grand Internacional decidió pronunciarse en el programa digital Sin +Que Decir, donde conduce junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Diego Rivera y María Pía Copello.

“Nos fuimos a comer con Onelia y Mario y luego nos fuimos a comer en la casa donde se quedan los chicos y ya”, sostuvo la nueva participante de Esto es guerra.

Del mismo modo, María Pía Copello le consultó si, por ahora, decidieron no hacer pública su supuesta relación, algo que Flavia negó insistiendo que solo son amigos.

“Lo vuelvo y repito: solo somos amigos. Aparte, ahí no se ve un beso y si así fuera: él está soltero, yo estoy soltera. No veo cuál sería el 'ampay' o el terror de que se muestra”, declaró la joven reina de belleza.