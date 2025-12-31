Samahara Lobatón muestra apoyo a su expareja Youna tras diagnóstico de cáncer: “Estaré para lo que necesite”

Después de que su expareja Youna confesara que fue diagnosticado con cáncer, Samahara Lobatón le mostró su apoyo en este momento difícil para su salud.

A través de las redes sociales, la influencer hizo un juego de preguntas donde sus seguidores le preguntaron sobre sus hijos; pero una de ellas fue “¿Estás apoyando al papá de tu hija Xianna?”.

Sin entrar en detalles, Samahara respondió: “Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida su hija que lo ama y lo adora”, escribió junto a la foto de su hija mayor, fruto de su relación con Youna.

Asimismo, resaltó que tienen una buena relación de padres y siempre estará para respaldarlo:

“Más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo, estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de PADRES y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien, mi familia y yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. Desde el día uno como se lo he demostrado, sabe que estoy para lo que él necesite”, agregó.

Samahara Lobatón responde sobre la salud de su expareja Youna.Fuente: IG: @samaharalobatonklug

Youna detalla el tratamiento que seguirá contra el cáncer

Luego de compartir un video en su cuenta de Instagram dando detalles de la leucemia que padece, Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. “Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, agregó.

Según explicó, el tipo de cáncer que padece puede ser tratado mediante quimioterapias y medicamentos orales. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio”, detalló.

Antes de concluir, el joven barbero dejó un mensaje en el que explicó cómo viene afrontando este proceso.

“Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo.... Vamos a vivir el hoy, porque mañana ya no sé qué va a pasar”, añadió.