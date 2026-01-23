Paloma Fiuza sufrió violenta caída en el reality ‘El Internado’ y fue evacuada de emergencia

Paloma Fiuza protagonizó una fuerte caída durante una competencia por equipos en el reality El Internado, lo que obligó a detener el juego y activar de inmediato el protocolo de emergencia.

¿En qué consistía el juego? Los participantes debían trasladar zapallos hasta una plataforma, empujar un carro de supermercado y desenterrar cajas con ingredientes para llevarlas a la meta. Mientras el equipo verde lograba sacar ventaja, el equipo rojo -donde estaba Paloma- intentaba recuperar terreno.

En medio de esa carrera contra el tiempo, la brasileña pisó una compuerta falsa, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable. El zapallo que llevaba impactó directamente contra su brazo, causándole una lesión instantánea.

Paloma Fiuza sufrió luxación de codo y cuatro desgarros

El grito de dolor de Paloma alertó a todos en el set. “Se rompió mi brazo. Necesito una pastilla para el dolor”, dijo entre lágrimas, haciendo que el equipo de producción terminara el juego de inmediato.

El personal médico ingresó rápidamente, inmovilizó su brazo y la evacuó en camilla. La escena fue impactante: Etienne, una de sus compañeras, rompió en llanto al verla en ese estado, mientras que Blu Dumay confesó más tarde en el confesionario: “Fue horrible, impactante, no supe cómo ayudarla”.

Paloma fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde los especialistas descartaron una fractura, aunque confirmaron una luxación de codo y cuatro desgarros: en la columna, el tríceps, el codo y el antebrazo. El diagnóstico implicó una recuperación prolongada y un dolor intenso.

¿Cuál es el estado de salud de Paloma Fiuza?

A través de sus redes sociales, la chica reality detalló su estado de salud: “Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron tres meses de recuperación y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente”.

Posteriormente, en un video dirigido a sus seguidores, Paloma relató el accidente con mayor detalle. “Fue en una competencia extrema donde tenía que trasladar unos zapallos. Pisé en falso y caí desde una altura de dos metros. El zapallo cayó sobre mi brazo. En el momento estaba tranquila, pero empecé a desesperarme cuando vi a todos intentando trasladarme a una camilla. Al final, no me rompí el hueso, pero se me salió el codo de su lugar. Fue la lesión más dolorosa de toda mi vida”, contó.

La brasileña también recordó el momento en que los médicos tuvieron que reubicarle el codo. “Pedí anestesia porque sabía que iba a doler muchísimo. Cuando me la pusieron, sentí que me chocó un nervio y ya no sentí nada. Ahí recién paré de sentir dolor”, explicó.

Pese a la gravedad del accidente, Paloma destacó su fortaleza mental durante el proceso. “He tenido varias lesiones y he aprendido a controlar mi mente. Me decía: ‘Sé fuerte, tranquila, todo va a salir bien’. Fue un susto enorme, pero me sentí muy valiente en ese momento”.

Tras su salida del programa por motivos médicos, Paloma fue reemplazada por su compañera Agustina.