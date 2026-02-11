Magaly Medina arremetió contra Flavia López por negar besos con Patricio Parodi y modelo responde

Magaly Medina regresó a la televisión este 2026 presentando un 'ampay' entre Flavia López y Patricio Parodi. |
Fuente: Instagram (magalymedinav)
Flavia López responde a calificativos de Magaly Medina
Este miércoles, Flavia López se pronunció sobre los duros calificativos recibidos por Magaly Medina. La modelo e influencer criticó a la comunicadora por decirle "mosca muerta".
"¿Por qué no quiero hablar de mi vida privada soy una 'mosca muerta'? Yo no soy una 'mosca muerta', yo no me hago acá la santa", manifestó López en el programa Sin +Que Decir, donde conduce junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Diego Rivera y María Pía Copello.
En ese sentido, Flavia negó que busque victimizarse y afirmó que es ella quien tiene derecho a mostrar, o no, su vida personal ante los medios.
"Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea un 'mosca muerta' (…). La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya están de más", sostuvo la joven mencionando que no es su "obligación" saber el significado de un 'ampay' debido a que no trabaja en un programa de espectáculos.
Flavia López y Patricio Parodi fueron protagonistas de nuevo ‘ampay’
Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en supuesta escena de besos. En su regreso a la televisión, Magaly Medina presentó imágenes de los dos miembros de Esto es guerra en la cola de un concierto en Punta Negra, el último sábado, junto con Onelia Molina y Mario Irivarren.
Al verse descubiertos, los cuatro decidieron ir a una sanguchería en la playa. “Luego de comer, Flavia López agarra del brazo a Patricio Parodi y se miran”, señala el informe mostrando las imágenes de ambos luciendo muy cariñosos.
Posteriormente, Onelia, Mario, Flavia y Patricio llegaron a un departamento en Punta Hermosa. Adentro del lugar, se pudo ver como la participante del Miss Grand International se sienta en las piernas de Parodi para luego abrazarlo del cuello.
Del mismo modo, el chico reality agarra de la cintura a la modelo. Ella acerca su rostro a Patricia denotando una aparente escena de besos.
Cabe resaltar que el último lunes, Patricio Parodi y Flavia López hicieron un reto de actuación que terminó en un apasionado beso que dejó atónitos a los conductores Katia Palma y Mathías Brivio, quienes deslizaban un verdadero romance.
“Solo somos amigos. Salimos en grupo. Nos vamos a la playa los fines de semana”, comentó Flavia semanas atrás tras su ingreso a Esto es guerra. ¿Continuará insistiendo que solo hay una amistad? Veremos.
¿Quién es Flavia López?
Flavia López es una modelo y personalidad de televisión peruana. A sus 20 años, construyó una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.
En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.
A pesar de tener un buen desenvolvimiento y destreza en la pasarela, la modelo nacional quedó fuera del Top 22 del Miss Grand International 2025, donde la periodista filipina Emma Mary Tiglao se llevó la corona.