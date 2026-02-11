Últimas Noticias
Magaly Medina arremetió contra Flavia López por negar besos con Patricio Parodi y modelo responde

Magaly Medina cuestionó duramente a Flavia López por negar besos con Patricio Parodi.
Magaly Medina cuestionó duramente a Flavia López por negar besos con Patricio Parodi.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Flavia López protagonizó 'ampay' en Punta Hermosa donde se le vio en situaciones cariñosas con Patricio Parodi. "Él está soltero y yo soltera", expresó la modelo.

Flavia López y Patricio Parodi protagonizaron el primer ‘ampay’ presentado por Magaly Medina en su regreso a la televisión este 2026 con su programa Magaly TV: La Firme el último lunes 9 de febrero.

En efecto, ambos personajes fueron vistos muy cariñosos dentro de un departamento en Punta Hermosa. Flavia se sentó en las piernas del integrante de Esto es guerra mientras lo abrazaba.

Por su parte, Patricio Parodi acercó su rostro a la modelo de 20 años exponiendo una aparente escena de besos.

A pesar de las imágenes, Flavia López negó que haya besado al chico reality y cuestionó el ‘ampay’ difundido por el programa conducido por Magaly Medina.

“Lo vuelvo y repito: solo somos amigos. Aparte, ahí no se ve un beso y si así fuera: él está soltero, yo estoy soltera. No veo cuál sería el 'ampay' o el terror de que se muestra”, declaró la joven reina de belleza en el programa digital Sin +Que Decir.

Ante los comentarios de la exparticipante peruana en el Miss Grand International, Magaly Medina cuestionó duramente a la modelo al no admitir lo visto en las imágenes.

“Somos víctimas de una nueva 'mosca muerta', esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro, porque creo que la tienen de mueble en Esto es guerra”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Del mismo modo, añadió: “Negando lo que no se puede negar: que estaba sentada en las piernas del 'Pato Parodi', bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono”.

Magaly Medina regresó a la televisión este 2026 presentando un 'ampay' entre Flavia López y Patricio Parodi.
Magaly Medina regresó a la televisión este 2026 presentando un 'ampay' entre Flavia López y Patricio Parodi.

Flavia López responde a calificativos de Magaly Medina

Este miércoles, Flavia López se pronunció sobre los duros calificativos recibidos por Magaly Medina. La modelo e influencer criticó a la comunicadora por decirle "mosca muerta".

"¿Por qué no quiero hablar de mi vida privada soy una 'mosca muerta'? Yo no soy una 'mosca muerta', yo no me hago acá la santa", manifestó López en el programa Sin +Que Decir, donde conduce junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Diego Rivera y María Pía Copello.

En ese sentido, Flavia negó que busque victimizarse y afirmó que es ella quien tiene derecho a mostrar, o no, su vida personal ante los medios.

"Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea un 'mosca muerta' (…). La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya están de más", sostuvo la joven mencionando que no es su "obligación" saber el significado de un 'ampay' debido a que no trabaja en un programa de espectáculos.

Flavia López y Patricio Parodi fueron protagonistas de nuevo ‘ampay’

Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en supuesta escena de besos. En su regreso a la televisión, Magaly Medina presentó imágenes de los dos miembros de Esto es guerra en la cola de un concierto en Punta Negra, el último sábado, junto con Onelia Molina y Mario Irivarren.

Al verse descubiertos, los cuatro decidieron ir a una sanguchería en la playa. “Luego de comer, Flavia López agarra del brazo a Patricio Parodi y se miran”, señala el informe mostrando las imágenes de ambos luciendo muy cariñosos.

Posteriormente, Onelia, Mario, Flavia y Patricio llegaron a un departamento en Punta Hermosa. Adentro del lugar, se pudo ver como la participante del Miss Grand International se sienta en las piernas de Parodi para luego abrazarlo del cuello.

Del mismo modo, el chico reality agarra de la cintura a la modelo. Ella acerca su rostro a Patricia denotando una aparente escena de besos.

Cabe resaltar que el último lunes, Patricio Parodi y Flavia López hicieron un reto de actuación que terminó en un apasionado beso que dejó atónitos a los conductores Katia Palma y Mathías Brivio, quienes deslizaban un verdadero romance.

“Solo somos amigos. Salimos en grupo. Nos vamos a la playa los fines de semana”, comentó Flavia semanas atrás tras su ingreso a Esto es guerra. ¿Continuará insistiendo que solo hay una amistad? Veremos.

¿Quién es Flavia López?

Flavia López es una modelo y personalidad de televisión peruana. A sus 20 años, construyó una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.

A pesar de tener un buen desenvolvimiento y destreza en la pasarela, la modelo nacional quedó fuera del Top 22 del Miss Grand International 2025, donde la periodista filipina Emma Mary Tiglao se llevó la corona.

Flavia López patricio parodi Magaly Medina

