Magaly Medina arremetió contra Flavia López por negar besos con Patricio Parodi y modelo responde

Flavia López y Patricio Parodi protagonizaron el primer ‘ampay’ presentado por Magaly Medina en su regreso a la televisión este 2026 con su programa Magaly TV: La Firme el último lunes 9 de febrero.

En efecto, ambos personajes fueron vistos muy cariñosos dentro de un departamento en Punta Hermosa. Flavia se sentó en las piernas del integrante de Esto es guerra mientras lo abrazaba.

Por su parte, Patricio Parodi acercó su rostro a la modelo de 20 años exponiendo una aparente escena de besos.

A pesar de las imágenes, Flavia López negó que haya besado al chico reality y cuestionó el ‘ampay’ difundido por el programa conducido por Magaly Medina.

“Lo vuelvo y repito: solo somos amigos. Aparte, ahí no se ve un beso y si así fuera: él está soltero, yo estoy soltera. No veo cuál sería el 'ampay' o el terror de que se muestra”, declaró la joven reina de belleza en el programa digital Sin +Que Decir.

Ante los comentarios de la exparticipante peruana en el Miss Grand International, Magaly Medina cuestionó duramente a la modelo al no admitir lo visto en las imágenes.

“Somos víctimas de una nueva 'mosca muerta', esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro, porque creo que la tienen de mueble en Esto es guerra”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Del mismo modo, añadió: “Negando lo que no se puede negar: que estaba sentada en las piernas del 'Pato Parodi', bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono”.