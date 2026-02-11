Con un lujoso anillo, Macarena Gastaldo anuncia su compromiso con empresario peruano: "No puedo estar más feliz"

Macarena Gastaldo y Ángel Sánchez dieron a conocer su romance en mayo de 2023. | Fuente: Instagram (macagastaldo)

Macarena Gastaldo revela que boda será en Argentina

Macarena Gastaldo dio detalles de la pedida de mano de su novio peruano Ángel Sánchez. La modelo argentina, quien se hizo conocida por ser parte de las embajadoras de Tulum junto a Paula Manzanal, mencionó que el empresario le dio la gran sorpresa cuando estaban en el aeropuerto.

"(Él) me sorprendió en el aeropuerto, me dijo que cierre los ojos, empezó a decirme cosas muy lindas, que quería que tengamos toda una vida juntos y si me quería casar con él", declaró a Trome.

Del mismo modo, aclaró que nunca "presionó" a Ángel Sánchez para que se casen y que fue iniciativa de él. "Nunca (le dije para casarnos), fue algo que le nació a él, no por presión", resaltó.

En otro momento, Gastaldo señaló que todavía no tiene fecha de la boda, pero que si tiene claro que se realizará en su país.

"Lo que sí sabemos es que será en Argentina, planificar una boda toma su tiempo y hay que disfrutar el proceso de novios", añadió.

Por otra parte, mostró su alegría por haber encontrado a Ángel Sánchez a quien considera un hombre con "cualidades".

"No puedo estar más feliz por estar con una persona que me respeta y ama tal como soy. El matrimonio es bonito, pero no es mi sueño. Mi sueño siempre fue encontrar un hombre como él y con sus cualidades", acotó.

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Macarena Gastaldo es una modelo e influencer argentina de 33 años. Llegó al Perú en 2014 como parte de Las Chicas Doradas, de Mauricio Diez Canseco, y luego integró el grupo Chicas Bikini Hot junto a Alexandra Méndez y Julieta Rodríguez y formó parte de las embajadoras de Tulum, junto a Paula Manzanal.

En 2016 dio el salto a la televisión al ingresar a la décima temporada del reality Combate, donde compartió pantalla con figuras como Fabio Agostini, Israel Dreyfus y Said Palao. Un año después, tuvo un breve paso por Esto es guerra.

En 2017 fue acusada de racismo luego de que circulara un audio con presuntos insultos hacia los peruanos. “Quiero desmentir la existencia de audios míos insultando a los peruanos", escribió entonces en su cuenta de X (antes Twitter).

En agosto de 2024 volvió al centro de la polémica cuando Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, denunció al futbolista por violencia física y psicológica. Al hacerse pública una supuesta lista de infidelidades, el nombre de Macarena apareció. Sin embargo, negó cualquier relación con Cueva mediante un comunicado en sus redes sociales.

Finalmente, en julio de 2025, Macarena remeció la farándula local al hablar en el programa El valor de la verdad sobre sus vínculos con los futbolistas Christian Cueva, Luis Advíncula, Nicolas Otamendi, Neymar y Gianluca Lapadula, con quien aseguró "se dio piquitos" en una fiesta tras la victoria de la selección argentina en la Copa América 2021.

Macarena Gastaldo anuncia compromiso con su novio Ángel Sánchez en redes sociales.Fuente: Instagram (macagastaldo)