Imitador de David Bisbal hizo el casting más corto en ‘Yo Soy’: solo cantó una frase y pasó a la siguiente etapa

El artista de 34 años sorprendió al jurado con su parecido vocal a David Bisbal por lo que el jurado no dudó en darle la bienvenida a la otra ronda.

Ronald Cortegana, de 34 años, regresó a los casting de Yo Soy para volverlo a intentar como David Bisbal. Ricardo Morán se acordó de él ya que estuvo en la primera temporada de La Voz Perú, que fue en 2013, y estuvo en el equipo de Jerry Rivera llegando a semifinales.

Tras contar un poco de su historia, el cantante interpretó Dígale y a los segundos de comenzar con su imitación, el jurado le interrumpió para decir al unísono “¡Sí!”, dándole la bienvenida a la siguiente etapa del concurso.

A lo que Jely Reátegui tomó el micro y dijo: “El casting más corto de la historia. Claro que sí”.

Al terminar su canción y su interpretación, Ricardo Morán le confesó que su técnica vocal es impecable. “Ha sido un placer tenerte en el escenario. Nos vemos a la próxima y a sorprendernos”.

Finalmente, Carlos Alcántara cerró el casting con un “Nos vemos, mi caballito ganador”.

La historia del imitador de David Bisbal

Antes de que hiciera su casting en Yo Soy contó que, en 2018, fue con ese mismo personaje y quedó a muy poco de llegar a los conciertos en vivo.

Además, no se dedicaba netamente al canto. “Era carpintero, pero descubrí que mi verdadera pasión era la música. Mi padre me enseñó a cantar y, al igual que mi abuelo, tenemos la vena artística y actualmente es a lo que me dedico”.

Ahora, Cortegana mencionó que fue a las audiciones por su revancha. “Este cantante que vengo a imitar no es tarea fácil, pero espero que les guste”.