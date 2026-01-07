Por primera vez en la historia de ‘Yo Soy’, un imitador pasó a la siguiente ronda con dos personajes: Alejando Sanz y Sergio Dalma

El artista quedó sorprendido con la propuesta de Ricardo Morán y aceptó el reto, pese a que tendrá trabajo doble por hacer.

Un hecho nunca visto ocurrió en Yo Soy. Mijail Carrizales llegó para imitar a Alejandro Sanz. Con la canción Cuando nadie me ve; y parecía haber convencido al jurado, pero Ricardo Morán decidió cortar la presentación. Le dieron otra oportunidad y cantó Corazón Partío; sin embargo, nuevamente, Morán interrumpió.

“No sé si es el personaje adecuado para ti”, dijo, y le dio un voto negativo, al igual que Jely Reátegui. Al obtener estas dos respuestas, el cantante salió del escenario.

No obstante, el conductor Franco Cabrera le dio un sobre mencionándole que tiene una segunda oportunidad, así que regresó al set, esta vez, para imitar a Sergio Dalma con el tema Bailar pegados.

“Qué bueno que hayas tenido la oportunidad de este casting extra porque me ha permitido notar que tienes una buena versatilidad en tu voz”, mencionó Morán. Por ese motivo, le dio una sorpresa:

“Nunca hemos visto esto, peor qué tal si te damos dos cupos para la siguiente ronda y vienes como los dos personajes. Imitas en una eliminatoria un día a Alejandro Sanz y en otra eliminatoria a Sergio Dalma. El doble de chances, pero también el doble de trabajo, doble de horas dedicadas, doble esfuerzo, eso podría perjudicarte”.

“Estoy preparado para asumir el reto”, dijo Mijail.

Ante ello, Carlos Alcántara y Ricardo Morán le dieron el pase a la siguiente ronda con las dos imitaciones.

Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de ‘Yo Soy’

La cantante, oriunda de Ilo, pudo llevarse el trofeo tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.