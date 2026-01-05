"Feliz cumpleaños mi sol": Yarita Lizeth dedica romántico gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar

Alejandro Páucar es músico e hijo de la cantante peruana Dina Páucar. | Fuente: Instagram (dinapaucar_)

Yarita Lizeth confirmó romance con el hijo de Dina Páucar

Días atrás, Yarita Lizeth confirmó romance con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar. Luego de diverso rumores de romance y tras la separación de su esposo Patric Lundberg, la cantante andina confirmó su relación con el joven músico.

Fue a través de una transmisión en vivo por TikTok que un usuario preguntó si había algo entre los dos a lo que Yarita le pasó la consulta a Alejandro quien, pese a no compartir detalles de su vida privada en redes sociales, respondió sin irse por la tangente.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí (…) La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, confesó.

La cantante puneña se mostró sorprendida por la respuesta ya que es la primera vez que el músico hace declaraciones de este tipo. “Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos”, expresó.

Dina Páucar está feliz con la relación de su hijo y Yarita Lizeth

Luego de las declaraciones de Alejandro y Yarita en TikTok, la intérprete grabó un video con Dina Páucar contando que le hace feliz esta unión. “Feliz por mi niña y por Alejandro”, dijo Páucar, a lo que Lizeth respondió: “Gracias por darnos tu bendición. Estamos felices”.

Asimismo, la intérprete de Qué lindos son tus ojos mencionó que no conoce hace poco a Yarita ya que su amistad se remonta desde 2012 y negó que su ahora nuera sea una interesada, como leyó en las redes sociales. “No es nada por interés, es una amistad genuina, así que ya saben”, acotó.

¿Cómo se conocieron Alejandro Páucar y Yarita Lizeth?

Continuando con la conversación, la pareja reveló que se conocieron en 2014 cuando tenían 24 años.

“Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Yo estaba en pijama, regresé a casa y justo Yarita había venido a grabar un programa con mi mamita. Bajo del carro y nos encontramos. Fue la primera vez que la vi, el primer contacto. Yo no la conocía porque no estaba al tanto de los compañeros de mi mamá”, mencionó Alejandro.

Después, Yarita Lizeth reveló que ya lo había visto unos años antes en TV cuando hubo un especial sobre Dina Páucar: “La sorpresa era que Alejandro le cantó una bonita canción con su guitarra. En ese instante me quedé enganchada: lo vi, un jovencito bien lindo, tocando su guitarra, diciéndole palabras hermosas a su mamá. Esa fue la primera vez que lo vi. Después de casi 10 años, nos encontramos”.



Yarita Lizeth compartió en TikTok el gesto de amor a su pareja Alejandro Páucar.Fuente: TikTok (Yarita Lizeth Y.)