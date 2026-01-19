Inter vs. Arsenal: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo por la Champions League?

Inter vs. Arsenal se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partidazo correspondiente a la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El Inter de Milán marcha primero en la Serie A, es un equipo que vuelve a ser sólido, temible, ordenado y perfectamente organizado que solo tiene un debe esta campaña: aún no ha conseguido ganar a un grande ni en Italia ni en Champions, competición en la que recibe a un Arsenal dominante en Inglaterra y líder invicto en la Copa de Europa.

Tras seis jornadas de competición europea, el balance del Inter es positivo. Ganó las cuatro primeras sin apuro y perdió las dos últimas por la mínima. Eso sí, es sexto con 12 unidades y la posibilidad de caer fuera de las ocho primeras plazas, esas que garantizan el pase directo a octavos de final, es muy real en caso de derrota.

¿Cómo llegan Inter y el Arsenal a la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?



Los 'neroazzurros' vienen de vencer 1-0 a Udinese en el Calcio italiano, en tanto que los 'gunners' empataron sin goles con Nottingham Forest en la Premier.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Arsenal por la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?

El partido está programado para el martes 20 de enero en el Estadio Giuseppe Meazza. El recinto tiene una capacidad para 75,817 espectadores.

European action on the horizon 👀🔜 pic.twitter.com/tVN2cNvkl4 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 19, 2026

¿A qué hora juegan Inter vs Arsenal en vivo por la fase liga de Champions League 2026?

En Perú , el partido Inter vs Arsenal comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 3:00 p.m. En España, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inter vs Arsenal comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Inter vs Arsenal en vivo por TV?

El partiod de Inter contra Arsenal será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Inter vs Arsenal: alineaciones posibles

Inter de Milán: Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez.

Arsenal: Raya; Lewis-Skelly, Saliba, Magalhaes; Timber, Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Jesus y Saka.



(Con información de EFE)