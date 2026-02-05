Pablo Guede 'boludeó' a Renzo Garcés en pleno partido de Alianza por no seguir sus indicaciones [VIDEO]

No pudo ser para Alianza Lima. El último miércoles, los íntimos cayeron 1-0 contra 2 de Mayo de visitante en un partido correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En este duelo, Alianza Lima tuvo como titular al defensa central Renzo Garcés. Este jugó todo el cotejo y se volvió viral precisamente no por una jugada individual, sino más bien por un momento que vivió con el director técnico Pablo Guede en el banquillo, en el momento de hidratación en el segundo tiempo.

Resulta que las cámaras de la transmisión captaron la imagen cuando Guede les daba indicaciones a sus jugadores, aunque Garcés buscaba a Paolo Guerrero para darle la cinta de capitán.

Así fue el momento entre Renzo Garcés y el DT Pablo Guede. | Fuente: beIN Sports

El momento entre Pablo Guede y Renzo Garcés

Esto no le gustó al entrenador argentino, quien dejó claro que el zaguero debía estar más atento a sus indicaciones.

"¡Dale boludo, con esas boludeces!", es lo que se le escucha decir al técnico blanquiazul, quien inmediatamente después de ello volvió a charlar con sus futbolistas.

"Cuando la tenemos, hacemos lo mismo. ¿Me explico? Este ya está...", agregó el DT de Alianza Lima. Rápidamente, las imágenes se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Hay que tener en cuenta que el gol de 2 de Mayo llegó a los 84 minutos por medio de Diego Acosta. El equipo de Guede, en la vuelta del miércoles 11 de febrero, está obligado a ganar por lo menos por un gol para ir a los penales. Si empata o pierde nuevamente, queda eliminado.

Lo que fue el Alianza Lima contra 2 de Mayo

En la ida, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari y Federico Girotti.

Por su parte, el conjunto paraguayo salió con Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.