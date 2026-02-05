En 2 de Mayo resaltan su victoria sobre Alianza Lima: "Es algo histórico para la ciudad y el club"

Tendrá que remontar en casa. Alianza Lima perdió 1-0 contra 2 de Mayo en lo que fue su debut en la Copa Libertadores 2026, en el marco de la ida de la Fase 1.

Alianza Lima tuvo chances para abrir el marcador y salir victorioso de Pedro Juan Caballero, pero no estuvo fino en la definición. En 2 de Mayo, en cambio, aprovecharon a poco del final y con un golazo de Diego Acosta ganaron el partido. Justamente, el jugador del 'Gallo Norteño' habló brevemente luego del triunfo como local.

"La verdad que es una victoria bastante importante para nosotros después de una semana muy difícil. Es algo histórico para la ciudad y el club. También para nosotros", sostuvo el futbolista de 2 de Mayo a Telefe.

🐔🇵🇾 ¡Final del Partido!



Victoria en casa 👋⚽️#VamosGallo pic.twitter.com/ILiVUVimCU — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) February 5, 2026

En 2 de Mayo celebran por todo lo alto

Posteriormente, dio cuenta de lo que fue su golazo y lo emotivo que se vivió el resultado a favor de su conjunto en el debut copero.

"Es un debut para algunos jugadores y nunca soñé esta noche. Me voy feliz por eso. El gol fue algo que siempre soñé. Es la competición más grande de Sudamérica y muy feliz. Me esforcé mucho para estar acá y fue una noche bastante emotiva y hermosa para todos", agregó.

Por otro lado, desde Alianza Lima lamentaron la caída en territorio paraguayo. Sin embargo, hay confianza para revertir el marcador y meterse a la Fase 2 del torneo, todo para chocar ante Sporting Cristal.

"El equipo hizo un buen partido, no las pudimos concretar y nos desconcentramos en ciertos momentos. Estuvimos medio con esa desventaja y yo creo que en casa tenemos el partido abierto, en casa tenemos revancha", indicó Alan Cantero.

Lo que fue el Alianza Lima contra 2 de Mayo

En la ida, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari y Federico Girotti.

Por su parte, el conjunto paraguayo salió con Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.