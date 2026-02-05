"Conmoción cerebral leve": Alianza Lima emitió un parte médico por duro pelotazo a Cristian Carbajal

Alianza Lima perdió contra 2 de Mayo en Paraguay, el último miércoles, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 con Cristian Carbajal de titular.

El jugador de Alianza Lima estuvo de arranque en el cuadro de Pablo Guede, aunque fue cambiado por un duro pelotazo de uno de sus rivales. A raíz de ello es que el club íntimo emitió un parte médico en relación con el estado de salud de su futbolista.

"Durante el encuentro frente a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Conmebol Libertadores, Cristian Carbajal sufrió una conmoción cerebral leve tras recibir un disparo directo en la cabeza, por lo que tuvo que ser sustituido", indicó Alianza a través de un comunicado.

Además, en el elenco de La Victoria agregaron que "se activaron los protocolos médicos y fue trasladado directamente a la clínica más cercana para los exámenes correspondientes".

Después, en el elenco que dirige Pablo Guede remarcan que el jugador fue atendido con normalidad y que abandonó el centro médico tras pasar unos chequeos.

"Los resultados no mostraron signos de gravedad, por lo que el jugador fue dado de alta y se encuentra bajo observación del cuerpo médico". No está confirmada su presencia en el partido de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos de este domingo por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Lo que fue el Alianza Lima contra 2 de Mayo

En la ida, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari y Federico Girotti.

Por su parte, el conjunto paraguayo salió con Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.