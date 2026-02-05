"Son decisiones técnicas": Jairo Vélez sobre ser suplente en la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro victoriano tuvo un once con varias bajas tras decisiones y decisiones tácticas del entrenador argentino Pablo Guedes. Entre esos cambios se determinó la suplencia de Jairo Vélez.

El ecuatoriano nacionalizado peruano plasmó buenas actuaciones en la pretemporada y en el arranque del Torneo Apertura. Sin embargo, Vélez esperó su oportunidad desde la banca en el estadio el Estadio Río Parapití en Paraguay.

Tras ser consultado por su suplencia, Vélez sostuvo que "son decisiones técnicas, uno las respeta. Siempre estoy para el equipo y pensando en lo mejor”.

Vélez, además, puntualizó que no se subestimó a 2 de Mayo. “Estos encuentros de Copa Libertadores son así, no se puede dar una mínima chance. Nosotros tuvimos oportunidades para sacar ventaja, especialmente en el primer tiempo, pero todavía quedan 90 minutos más y debemos hacernos fuertes en casa y respetar nuestra localía”.

Para finalizar, el exjugador de Universitario cree que Alianza tiene el nivel necesario para superar a cuadro guaraní en Matute.

“Son detalles del juego. Era un partido que estaba controlado, pero luego entramos un poco en el juego de ellos. Al final, con una pelota sin mucho destino, pudieron anotar. Obviamente queremos darle vuelta a la serie”, concluyó.