Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Son decisiones técnicas": Jairo Vélez sobre ser suplente en la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Jairo Vélez no fue titular en Alianza Lima.
Jairo Vélez no fue titular en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jairo Vélez confía que Alianza Lima dará vuelta a la eliminatoria ante 2 de Mayo en Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro victoriano tuvo un once con varias bajas tras decisiones y decisiones tácticas del entrenador argentino Pablo Guedes. Entre esos cambios se determinó la suplencia de Jairo Vélez.

El ecuatoriano nacionalizado peruano plasmó buenas actuaciones en la pretemporada y en el arranque del Torneo Apertura. Sin embargo, Vélez esperó su oportunidad desde la banca en el estadio el Estadio Río Parapití en Paraguay.

Tras ser consultado por su suplencia, Vélez sostuvo que "son decisiones técnicas, uno las respeta. Siempre estoy para el equipo y pensando en lo mejor”.

Vélez, además, puntualizó que no se subestimó a 2 de Mayo. “Estos encuentros de Copa Libertadores son así, no se puede dar una mínima chance. Nosotros tuvimos oportunidades para sacar ventaja, especialmente en el primer tiempo, pero todavía quedan 90 minutos más y debemos hacernos fuertes en casa y respetar nuestra localía”.

Para finalizar, el exjugador de Universitario cree que Alianza tiene el nivel necesario para superar a cuadro guaraní en Matute.

“Son detalles del juego. Era un partido que estaba controlado, pero luego entramos un poco en el juego de ellos. Al final, con una pelota sin mucho destino, pudieron anotar. Obviamente queremos darle vuelta a la serie”, concluyó.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Libertadores Jairo Vélez 2 de Mayo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA