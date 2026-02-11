Últimas Noticias
Wilson Ayala: "Somos paraguayos, para nosotros es vencer o morir"

El jugador pidió permiso a sus compañeros para ejecutar el disparo.
| Fuente: 2 de Mayo
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

El lateral de 2 de Mayo dijo que le pidió al entrenador ingresar al campo para patear el penal.

El delantero de 2 de Mayo, Wilson Ayala, destacó el esfuerzo de su equipo tras lograr la clasificación en Matute y valoró el sacrificio colectivo mostrado ante Alianza Lima. El atacante, autor del penal del empate, aseguró que decidió asumir la responsabilidad en un momento clave del partido y que su intención fue ayudar al equipo en una noche histórica para el club paraguayo.


"Le pedí al entrenador ingresar para patear el penal. Sentí esa necesidad y hacerlo y el técnico me dio ese respaldo. Tenía la confianza y lo hice. Fue un gran momento para nosotros en jun partido histórico para el club", dijo el jugador tras la clasificación.

Ayala también reveló que conversó con su compañero que inicialmente iba a ejecutar el penal y explicó que la decisión se dio por una corazonada. “Él es más que un amigo, es un hermano. Sé que lo va a entender. Lo hablamos ahí, le pedí disculpas, pero sentía esa corazonada que tenía que entrar a patear el penal”.


El jugador de 2 de Mayo dedicó la clasificación a Dios. "No, primeramente dar la gloria a Dios. Él hizo todo posible esto, que nosotros estemos aquí y nada. Somos paraguayos, nosotros es vencer o morir y bueno, esto es para el Pedro Juanino, la ciudad, el club y toda mi familia que seguramente me están viendo", finalizó

Alianza Lima 2 de Mayo Copa Libertadores

