Agustín Álvarez, el volante uruguayo que reveló contactos con Alianza Lima: "Tengo mucha ambición de estar ahí"

Con la oficialización del Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes ya conocen que podrán inscribir esta temporada a siete futbolistas extranjeros. La ampliación le da la oportunidad a los elencos de continuar reforzando sus planteles, como es el caso de Alianza Lima.

Para este curso, los blanquiazules ya tienen a Guillermo Viscarra, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti. Con el Reglamento aprobado, Alianza Lima apunta a fichar a un jugador más del exterior y la posición que quiere reforzar el técnico Pablo Guede es en el mediocampo.

Alianza Lima quiere fichar a un volante y un nombre que surgió es el de Agustín Álvarez Wallace. El uruguayo reveló la existencia de contactos con los blanquiazules.

“Estamos en conversaciones. La verdad que Pablo (su representante) todavía no me ha dicho nada. Estoy entrenando en mi equipo, apartado obviamente porque yo no quiero quedarme ahí, y estoy buscando una salida”, indicó el futbolista en diálogo con el periodista José Varela.

Agustín Álvarez, en la órbita de Alianza Lima

Agustín Álvarez es un futbolista uruguayo que se desempeña como volante central. Tiene 24 años. Debutó en 2019 en las filas de Peñarol, tras cuatro temporadas llegó al Montevideo City Torque. Fue cedido tras ello al Atlético Nacional de Colombia y a Unión La Calera de Chile, en el que estuvo el último año.

Actualmente entrena con el Montevideo City, con el que tiene contrato hasta el 2027, pero busca desligarse para seguir su carrera en otra institución.

“Sí es real que Pablo está hablando con Alianza Lima, pero creo que no hubo nada formal, porque aún no nos llega nada. Entonces estamos a la espera de que pueda surgir, porque Alianza es un equipo grande, y tengo mucha ambición de poder estar ahí”, comentó sobra la posibilidad de incorporarse al conjunto íntimo.

“Ojalá que se pueda cerrar en estas próximas horas. Ojalá se pueda dar porque es un club grande de Sudamérica y podría ser un salto lindo”, añadió.

Llegó el momento de despedirme del club, después de un año que me dejó muchísimo.



Me voy con el corazón lleno, porque desde el primer día me hicieron sentir en casa: el club, la ciudad, la gente y cada persona que forma parte de este lugar. pic.twitter.com/UL8GuKJFwx — Agustín Álvarez Wallace (@aawallace15) January 6, 2026

Alianza Lima se prepara para la Noche Blanquiazul 2026

Con Lionel Messi, Luis Suárez y sus demás figuras entre sus filas, la delegación del Inter Miami llegará al Perú el viernes y el sábado 24 de enero enfrentará a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

En esta jornada serán vistos por primera vez con camiseta aliancista en el país los refuerzos de este año, como Luis Advíncula, Mateo Antoni, Alejandro Duarte, Luis Ramos, Federico Girotti, Jairo Vélez, entre otros.