Se hizo oficial: clubes podrán registrar a 7 extranjeros en la Liga1 Te Apuesto 2026

Tras más de una semana de la decisión tomada en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, se dio a conocer oficialmente el Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026, donde se contempla que los clubes podrán registrar a 7 futbolistas extranjeros para esta temporada, los que podrán actuar en simultáneo durante los partidos.

El primer periodo de inscripción en la Liga1 será hasta el 15 de marzo. Después de ello, el Reglamento contempla que se permitirá la sustitución de dos de los jugadores extranjeros registrados, pero durante el segundo periodo de inscripción (1 de julio al 11 de agosto).

“Para realizar esta sustitución, el club deberá presentar a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada con los futbolistas sustituidos”, precisa la norma.

Asimismo, se detalla que, si un futbolista fue registrado en una de las etapas de la Liga1 2026 como jugador extranjero y posteriormente recibe la nacionalidad peruana, se mantendrá ocupando plaza de foráneo.

No habrá obligación por un jugador Sub-19

La oficialización del Reglamento también determina que los elencos no tendrán la obligación de incluir a un jugador nacional Sub-19 en la lista de cada partido. De forma preliminar se consideraba que los clubes que no llegasen a cumplir con ese punto, se verían comprometidos con la pérdida de un punto por cada partido de falta.

La Unidad Técnica de Menores de la FPF solicitó la semana anterior que se reevalúe el tema, ya que se aguardaba que para la Liga1 2027 se active una medida similar a la extinta Bolsa de Minutos. Finalmente, no hubo cambio.

¿Cuál es el formato de la Liga1 Te Apuesto 2026?

La Liga1 Te Apuesto 2026 está programada para comenzar el viernes 30 de enero. Son 18 equipos participantes, los que se enfrentarán todos contra todos. La primera rueda corresponderá al Torneo Apertura y la segunda rueda será del Torneo Clausura.

Tras las dos primeras etapas del torneo, se añadirá una tercera: los play-offs. A esta instancia clasificarán el ganador del Apertura, el ganador del Clausura (si terminan entre los 7 primeros de la Tabla Acumulada) y los dos equipos mejor posicionados en la Tabla Acumulada (que no sea ninguno de los elencos ganadores de los torneos cortos).

Se comenzará con dos llaves de semifinales y los ganadores van a la final para definir al campeón.

Si un mismo equipo es el ganador del Apertura y el Clausura, se consagrará directamente campeón nacional, como sucedió con Universitario en los años 2024 y 2025.

De ser el caso, los play-offs definirán al subcampeón. En la semifinal jugarán el tercero y cuarto del acumulado. El ganador de esa llave se medirá al segundo del acumulado en la final de los play-offs. El vencedor será el subcampeón y accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año.