Sporting Cristal empató 2-2 en el global con Sport Boys en amistosos de pretemporada (VIDEO)

Continúan poniéndose a punto para el inicio de la competencia. Sporting Cristal sostuvo este miércoles ante Sport Boys un partido amistoso de pretemporada en el estadio Alberto Gallardo, que terminó con empate global de 2-2.

Para el conjunto rimense, fue su segundo amistoso en las dos semanas que llevan de pretemporada, bajo la conducción de Paulo Autuori, tras el cotejo sostenido unos días atrás frente a CD Moquegua.

Se disputaron dos tiempos de 45 minutos cada uno, con formaciones distintas en cada uno de ellos. El primer tiempo finalizó con el triunfo de Sport Boys por 2-0 gracias a las anotaciones de Juan David Torres y Percy Liza.

En la segunda fracción, el triunfo fue de Sporting Cristal por 2-0. Se hicieron presente en el marcador Irven Ávila y el refuerzo argentino Juan Cruz González.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sporting Cristal se alista para la Tarde Celeste

Sporting Cristal chocará ante Universidad Católica de Ecuador el domingo 25 de enero en la Tarde Celeste 2026, que se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo. Después de ello, su debut en la Liga1 Te Apuesto será visitando en Cusco a Deportivo Garcilaso.

Los celestes afrontarán en esta temporada la Fase 2 de la Copa Libertadores. Su rival saldrá de la llave entre Alianza Lima y el 2 de Mayo de Paraguay.

En tanto, Sport Boys tendrá como último cotejo de preparación el choque con Everton de Chile, el domingo 25 de enero en el estadio Miguel Grau, en el Callao. Será en el marco del Trofeo Lizárraga 2026.

Con la conducción del entrenador colombiano Jaime de la Pava, Sport Boys debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Los Chankas.

Sport Boys enfrentó a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo | Fuente: Sport Boys

Fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)