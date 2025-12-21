Últimas Noticias
Zambrano sobre Hernán Barcos: "Nunca tuve un problema y hablamos cara a cara, no todos podemos ser amigos"

Barcos y Zambrano no ganaron títulos juntos en Alianza Lima.
Barcos y Zambrano no ganaron títulos juntos en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El defensa de Alianza Lima habló con la prensa local respecto a su relación con Hernán Barcos.

Carlos Zambrano tendrá un nuevo año en Alianza Lima. El contrato del defensa nacional acaba a fines de 2026, por lo que jugará otra vez la Liga1 y Copa Libertadores.

En la temporada que terminó con Universitario de Deportes, tricampeón, Carlos Zambrano tuvo una racha negativa de expulsiones en Alianza. Las tuvo también en carácter internacional y por lo mismo es que hizo un mea culpa a poco de terminar el año.

"Me señalaba yo mismo, me autocriticaba demasiado. Sé que, sin mala intención, perjudico a mis compañeros. Son cosas que se dan y tengo que seguirlo corrigiendo. Fue un momento duro en mi cabeza", sostuvo Zambrano en programa de YouTube Al volante.

Hernán Barcos no renovó contrato en Alianza Lima.
Hernán Barcos no renovó contrato en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Zambrano y lo que dijo de Hernán Barcos

Posteriormente, el popular 'León' se le tocó el tema Hernán Barcos, quien salió del equipo de La Victoria luego de cinco campañas.

"Con el viejo nunca tuve un problema. Hemos hablado cara a cara y dijimos lo que pensamos. En el club siempre fuimos compañeros. En el fútbol no todos podemos ser amigos y creo que el respeto ante todo siempre estuvo (...) Siempre tratamos de llevar la fiesta en paz con todo", dijo.

Más adelante, sobre el vestuario de Alianza Lima, agregó que "todos los temas que se hablan en la interna, prefiero mantenerlo ahí. No tengo que ventilar. No me gustaría escupir para afuera porque se formaría el puterío nuevamente. Si los problemas pasan en casa, se quedan en casa. No prefiero darle de comer a la gente",

Por último, respondió en relación con la posibilidad de que Luis Advíncula se sume como fichaje al plantel que dirige el DT argentino Pablo Guede.

"Hablé con él, de todo un poco. Tocamos el tema de Alianza y ojalá se pueda concretar. Pienso que sí (que se dé el fichaje). Es hincha aliancista, pero tiene un sentimiento grande por Cristal. Que sea lo que Dios quiera. Este año que viene tenemos una meta muy grande", añadió.

