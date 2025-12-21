Zambrano sobre Hernán Barcos: "Nunca tuve un problema y hablamos cara a cara, no todos podemos ser amigos"

Carlos Zambrano tendrá un nuevo año en Alianza Lima. El contrato del defensa nacional acaba a fines de 2026, por lo que jugará otra vez la Liga1 y Copa Libertadores.
En la temporada que terminó con Universitario de Deportes, tricampeón, Carlos Zambrano tuvo una racha negativa de expulsiones en Alianza. Las tuvo también en carácter internacional y por lo mismo es que hizo un mea culpa a poco de terminar el año.
"Me señalaba yo mismo, me autocriticaba demasiado. Sé que, sin mala intención, perjudico a mis compañeros. Son cosas que se dan y tengo que seguirlo corrigiendo. Fue un momento duro en mi cabeza", sostuvo Zambrano en programa de YouTube Al volante.