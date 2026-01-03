¡Oficial! Alianza Lima confirmó fichaje de uruguayo Mateo Antoni

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó una serie de fotos de Mateo Antoni, campeón con la Selección de Uruguay en el Mundial sub-20 en el 2023.

Tras su llegada a Lima y pasar los exámenes médicos, Alianza Lima anunció que el defensa uruguayo Mateo Antoni se sumará al plantel íntimo para este año, a préstamo desde Argentinos Juniors.

A través de sus redes sociales, Alianza publicó una serie de fotos del campeón con la Selección de Uruguay en el Mundial sub-20 en el 2023.

"Bienvenido a la familia blanquiazul, Mateo Antoni", dice el mensaje de Alianza sobre Antoni, que luchará por ganarse un puesto de titular en la defensa del cuadro de La Victoria.

"Esto recién empieza", agregó en referencia a la nueva etapa de Mateo Antoni.

