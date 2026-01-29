Solo falta la firma en Alianza Lima: Esteban Pavez llegó al Perú para ser el nuevo fichaje blanquiazul

Ya es un secreto a voces. Esteban Pavez, volante central chileno, será nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.
Así, Esteban Pavez se despidió de la disciplina de Colo Colo y tomó un vuelo a la capital peruana, todo para cerrar su fichaje a Alianza Lima. Por la madrugada de este jueves llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y allí tuvo palabras para lo que será su incorporación al elenco que dirige el director técnico Pablo Guede.
"La verdad que vengo con mucha expectativa. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado de estar acá", le dijo Pavez a medios locales.