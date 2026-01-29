Solo falta la firma en Alianza Lima: Esteban Pavez llegó al Perú para ser el nuevo fichaje blanquiazul

Alianza Lima está a poco de sumar a Esteban Pavez a su plantel. | Fuente: Photosport

Esteban Pavez rumbo a Alianza Lima

Posteriormente, el experimentado mediocampista chileno -con pasado en la selección de su país- dio cuenta de la buena relación que tiene con Pablo Guede.

"Pablo es el mejor tío (DT) que he tenido. Siempre lo he dicho. Recuerdo jugar primero en el Nacional y después en Matute. Me gustó porque el ambiente es parecido a lo que se siente en Santiago", agregó.

Luego, Esteban Pavez destacó al plantel de Alianza Lima y afirmó que va a dejar todo en los entrenamientos para ganarse un puesto en el 11 titular en el corto plazo.

"Es un tremendo equipo. Estoy feliz de la vida. Acá no vengo a hacer algo diferente de lo que hice en toda mi vida y voy a dar todo por el equipo", añadió el volante, quien llega procedente de Colo Colo.

El diálogo de Pavez con el técnico de Alianza

Previo a su arribo a la ciudad de Lima, Esteban Pavez reveló respecto a la conversación que mantuvo en los últimos días como el DT Pablo Guede.

"Yo me quería quedar (en Colo Colo). El fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día, yo todavía me siento importante, por algo me llamó Pablo (Guede), hace rato que me viene hablando y otros clubes también me hablaron", mencionó.