Franco Navarro: "Está confirmado que ingresaron mujeres a la concentración, esa es la indisciplina"

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, brindó entrevista al programa Vamos al VAR de RPP, donde se expresó sobre el caso de la denuncia sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, por el cual la institución decidió separar indefinidamente a los tres jugadores del primer equipo.

“El domingo fue un día donde terminamos de jugar muy tarde con Colo Colo, después de tres partidos donde vimos que el equipo cubre las expectativas que todos esperamos. A las 5 de la mañana salimos al aeropuerto y todo estaba normal. Hoy (jueves) por la mañana rumbo al entrenamiento aparecen estas noticias que nos deja en una situación triste, difícil de explicar”, indicó recordando los hechos producidos el último domingo 18 de enero.

Franco Navarro detalló que el área deportiva del club y el comando técnico, encabezado por Pablo Guede, decidieron en conjunto separar de la plantilla a los involucrados.

“Nos reunimos con Pablo Guede, el área deportiva y el área legal. Se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos jugadores. La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración, algo que lamentamos. Dijimos que este año no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina”, remarcó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

“Me trajeron para tomar decisiones”

Navarro, quien ejerce la dirección deportiva en Alianza Lima desde la temporada 2025, expresó su sentir por lo acontecido en relación al club, pero aseguró tener firmeza para decidir ante situaciones complejas.

"Hemos hablado toda la mañana y por la tarde. A uno le parte alma, porque quiere lo mejor, quiere que triunfen, pero son situaciones difíciles, pero lo que involucra a todo el equipo deportivo y no nos hace bien, tenemos que erradicarlo. Dijimos al iniciar el año que no íbamos a soportar ningún tipo de falta", manifestó.

"A mí me trajeron para tomar decisiones y desde el año pasado las estoy tomando. Yo lo que hago es tomar decisiones en beneficio del club, buscando conseguir los objetivos que nos planteamos", dijo.

El directivo recalcó que la falta de los deportistas corresponde al ingreso de mujeres a la concentración del club en la pretemporada hecha en Montevideo.

"Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle", apuntó.

Se jugará la Noche Blanquiazul 2026

Franco Navarro precisó que se mantendrá en agenda la Noche Blanquiazul 2026, programada para el sábado 24 de enero ante Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva. El partido, eso sí, se adelantó para comenzar desde las 5:00 p.m.

"Los organizadores modificaron el horario, a nosotros no nos afecta, nos viene bien, porque el segundo partido de local en el torneo se jugará entre ese horario. La presentación del equipo va a ser desde las 3:00 p.m. Más allá de la preocupación que todos ustedes tienen, nosotros como responsables del área deportiva debemos seguir trabajando, sabiendo que tenemos un partido importante, que empieza el campeonato. Los retos están para enfrentarlos, se trata de un buen equipo, con una de las mejores pretemporadas que me ha tocado afrontar, más allá de la noticia de este día", concluyó.