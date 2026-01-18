Últimas Noticias
Desde fuera del área, Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata [VIDEO]

Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima
Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima | Fuente: X | Fotógrafo: @@SerieRdeLP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Paolo Guerrero recibió un pase en el borde del área y de un derechazo colocado anotó el 1-0 sobre Colo Colo.

Precisión en todos los sentidos. Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Colo Colo en el tercer partido por la Serie Río de la Plata 2026.

El partido se mostraba parejo en los primeros. Y si bien el cuadro de La Victoria tenía más el balón y llegaba al área contraria, lo hacía sin generar peligro.

Pero, a los 33 minutos, la situación cambió. Luis Advíncula realizó un cambio de juego preciso para Eryc Castillo, quien la paró de pecho y encaró a los volantes de Colo Colo.

El ecuatoriano buscó centralizar el juego y encontró a Paolo Guerrero, quien paró la pelota, se acomodó y lanzó un derechazo colocado para marcar el 10 del partido.

Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima
Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima | Fuente: X
LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Colo Colo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Antonio Riquelme; Javier Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa.

Previa

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alianza Lima Paolo Guerrero video videos videos mas vistos Colo Colo Serie Río de la Plata

