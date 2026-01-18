Últimas Noticias
Tras su salida de Real Madrid: Xabi Alonso es pretendido por uno de los clubes de la Bundesliga

Xabi Alonso, en la Bundesliga, ha dirigido al Bayern Munich.
Xabi Alonso, en la Bundesliga, ha dirigido al Bayern Munich. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kai Försterling
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa alemana da cuenta sobre la posibilidad que Xabi Alonso dirija en la Bundesliga en este 2026.

Xabi Alonso no tiene equipo, de momento. Y es que tras perder la final de la Supercopa de España, la directiva del Real Madrid comunicó que no sigue en su cargo como entrenador.

Tras su marcha del banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ha sido visto más de una vez por las calles de la capital española junto a su esposa Nagore Aranburu. Mas allá de ello, según rescata el diario Bild, el también exvolante central tiene chances de volver a entrenar en el corto plazo.

Sucede que el citado medio alemán reporta que Eintracht Frankfurt, uno de los tradicionales elencos de la Bundesliga, se ha fijado en Xabi Alonso ante la salida de Dino Toppmöller, quien se fue por malos resultados.

El partido ante Barcelona fue el último de Xabi Alonso en el Madrid.
El partido ante Barcelona fue el último de Xabi Alonso en el Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marc Graupera/FC Barcelona

El futuro de Xabi Alonso

Se indica que el DT español es "una opción de prestigio y el director deportivo Markus Krösche estaría empujando para reunirse con él y explorar un posible fichaje".

No obstante, AS afirma que es muy complicado que su pase se produzca en las últimas horas ya que el DT considera que sería un paso atrás en su carrera como entrenador. "Todo apunta a que no se precipitará y esperará una oportunidad en otro gran proyecto del fútbol europeo", sentencian.

La salida de Dino Toppmöller del Frankfurt se dio después del empate ante Werder Bremen 3-3. Este elenco, al que Xabi Alonso ha enfrentado como jugador, está en el séptimo lugar de la tabla de la Bundesliga con 27 puntos, a 23 unidades del líder Bayern Munich.

Lo que fue la marcha de Xabi Alonso

El también exReal Sociedad se fue como DT del Real Madrid con 34 partidos disputados, en donde obtuvo 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", dijo Xabi Alonso a modo de despedida.

00:00 · 00:00

Tags
Xabi Alonso Eintracht Frankfurt Bundesliga Ligas europeas

