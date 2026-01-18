Tras su salida de Real Madrid: Xabi Alonso es pretendido por uno de los clubes de la Bundesliga

Xabi Alonso no tiene equipo, de momento. Y es que tras perder la final de la Supercopa de España, la directiva del Real Madrid comunicó que no sigue en su cargo como entrenador.
Tras su marcha del banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ha sido visto más de una vez por las calles de la capital española junto a su esposa Nagore Aranburu. Mas allá de ello, según rescata el diario Bild, el también exvolante central tiene chances de volver a entrenar en el corto plazo.
Sucede que el citado medio alemán reporta que Eintracht Frankfurt, uno de los tradicionales elencos de la Bundesliga, se ha fijado en Xabi Alonso ante la salida de Dino Toppmöller, quien se fue por malos resultados.