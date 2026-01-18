Tras su salida de Real Madrid: Xabi Alonso es pretendido por uno de los clubes de la Bundesliga

El partido ante Barcelona fue el último de Xabi Alonso en el Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marc Graupera/FC Barcelona

El futuro de Xabi Alonso

Se indica que el DT español es "una opción de prestigio y el director deportivo Markus Krösche estaría empujando para reunirse con él y explorar un posible fichaje".



No obstante, AS afirma que es muy complicado que su pase se produzca en las últimas horas ya que el DT considera que sería un paso atrás en su carrera como entrenador. "Todo apunta a que no se precipitará y esperará una oportunidad en otro gran proyecto del fútbol europeo", sentencian.

La salida de Dino Toppmöller del Frankfurt se dio después del empate ante Werder Bremen 3-3. Este elenco, al que Xabi Alonso ha enfrentado como jugador, está en el séptimo lugar de la tabla de la Bundesliga con 27 puntos, a 23 unidades del líder Bayern Munich.

Lo que fue la marcha de Xabi Alonso

El también exReal Sociedad se fue como DT del Real Madrid con 34 partidos disputados, en donde obtuvo 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", dijo Xabi Alonso a modo de despedida.