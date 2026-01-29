Últimas Noticias
En la fecha 1: Sport Huancayo tiene la baja Roberto Mosquera para el partido contra Alianza Lima

Roberto Mosquera se pierde el partido ante Alianza Lima.
Roberto Mosquera se pierde el partido ante Alianza Lima. | Fuente: Sport Huancayo Página Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

El DT de Sport Hancayo deberá cumplir una sanción en la fecha 1 del Apertura frente a Alianza Lima.

Rompen fuegos. Este viernes, Alianza Lima visita a Sport Huancayo en la altura en lo que será la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

De cara a este partido de la liga local, en la tienda de Sport Huancayo tienen una sensible baja. Sucede que el director técnico Roberto Mosquera no estará disponible para dirigir en el banquillo del 'Rojo Matador' contra Alianza Lima por suspensión.

Y es que el DT de Huancayo fue expulsado en la última fecha del Clausura 2025 cuando dirigía a Alianza Universidad en el triunfo sobre Juan Pablo II en Huánuco. El duelo quedó 3-0 a favor del ahora ya descendido a la segunda división.

De esta manera, según el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), no estará en la fecha siguiente la cual es la primera del Apertura.

¿Qué canal TV transmite el Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo?

El partido de Alianza contra Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Alianza Lima Sport Huancayo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Roberto Mosquera

