Benzema considera como "insultante" oferta para renovar con Al Ittihad y no jugará en el club hasta nuevo aviso

Karim Benzema ha sido campeón con el Al Ittihad. | Fuente: Al Ittihad
La prensa francesa da cuenta de la propuesta de renovación de Al Ittihad hacia el delantero Karim Benzema.

Karim Benzema, luego de salir del Real Madrid con títulos como LaLiga, Champions League, Supercopas y el Mundial de Clubes, no continuó en el fútbol de élite en Europa. Y es que sorprendió al fichar, en el año 2023, por Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí.

Ha sido campeón en Al Ittihad, aunque parece que el tiempo de Karim Benzema en dicho club tiene fecha de caducidad y la misma es en el corto plazo. Resulta que el diario francés L'Equipe, por medio de su edición digital, sostiene que no renovaría contrato.

El citado medio afirma que Benzema está disgustado por la oferta de renovación que le han acercado. La propuesta, según la prensa gala, ha sido "insultante" para el delantero.

En Al Ittihad, Karim Benzema usa el dorsal 9. | Fuente: Al Ittihad

Al Ittihad y el distanciamiento de Benzema

"Fue percibida como una falta de respeto por el entorno del jugador, ya que equivaldría a jugar gratis", es lo que indican en relación con lo que presentó el club.

No todo queda allí porque Foot Mercato sostiene que el atacante, internacional con la selección de su país, se ha retirado de los trabajos de su equipo y que no se va a reintegrar hasta nuevo aviso.

Se debe tener en cuenta que el contrato de Karim Benzema en Al Ittihad va hasta mediados de 2026. Por ello es que el jugador puede conversar con cualquier otro equipo, sin cometer alguna falta a su actual elenco.

Por otra parte, hace unas semanas el popular 'Gato' -también con pasado en Olympique Lyon- dejó abierta la puerta a disputar el Mundial 2026 con Francia, cuatro años después de su retirada internacional tras una lesión que le apartó de Qatar y le enfrentó, de nuevo, con entrenador Didier Deschamps.

"Si me llaman a la selección, vuelvo", dijo Karim Benzema en una entrevista que publica L'Équipe, en la que se pregunta: "¿Quién no tiene ganas de jugar un Mundial?".

