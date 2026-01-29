Benzema considera como "insultante" oferta para renovar con Al Ittihad y no jugará en el club hasta nuevo aviso

Karim Benzema, luego de salir del Real Madrid con títulos como LaLiga, Champions League, Supercopas y el Mundial de Clubes, no continuó en el fútbol de élite en Europa. Y es que sorprendió al fichar, en el año 2023, por Al Ittihad de la Liga Profesional Saudí.

Ha sido campeón en Al Ittihad, aunque parece que el tiempo de Karim Benzema en dicho club tiene fecha de caducidad y la misma es en el corto plazo. Resulta que el diario francés L'Equipe, por medio de su edición digital, sostiene que no renovaría contrato.

El citado medio afirma que Benzema está disgustado por la oferta de renovación que le han acercado. La propuesta, según la prensa gala, ha sido "insultante" para el delantero.