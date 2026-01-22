Últimas Noticias
Zambrano, Peña y Trauco no serán presentados en la Noche Blanquiazul: "Hoy no están en el grupo"

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Franco Navarro respaldó la decisión del técnico Pablo Guede de no contar más con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en el plantel de Alianza Lima.

Alianza Lima tomó la decisión de separar del primer equipo indefinidamente a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, después de la denuncia presentada por una ciudadana argentina en contra de los señalados por un presunto caso de abuso sexual en Uruguay.

En entrevista con Vamos al VAR de RPP, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, detalló que la falta fue confirmada por la institución al comprobarse que ingresaron mujeres al hotel de concentración, siendo este el argumento de fuerza para la medida frente a los futbolistas.

“Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante”, indicó.

Ante ello, Navarro resaltó que ni Carlos Zambrano, ni Sergio Peña ni Miguel Trauco participarán en la jornada de presentación de la plantilla, por la Noche Blanquiazul 2026.

“Los jugadores no van a estar en la presentación del sábado, el entrenador tomó esta decisión”, resaltó.

