Abogados advierten conflicto de jurisdicción y posibles medidas restrictivas en denuncia contra futbolistas de Alianza Lima

Los abogados penalistas Julio Rodríguez y Eduardo Roy Gates analizaron la denuncia por presunta violación sexual presentada por una ciudadana argentina de 22 años contra los futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, hechos que habrían ocurrido en Montevideo durante la pretemporada que el club realizó en Uruguay.

Al respecto, Rodríguez explicó en RPP que la complejidad del caso radica en la posible existencia de un “conflicto de jurisdicción”, que deberá definir si la investigación se llevará a cabo en Montevideo o Buenos Aires.

Rodríguez precisó que, según las reglas del derecho penal, la competencia se determina inicialmente por el lugar donde se cometió el delito, lo que situaría la investigación en Uruguay. No obstante, añadió que los códigos penales también contemplan criterios alternativos, como el lugar donde se tomó conocimiento del hecho -en este caso Argentina- o el lugar de residencia de los imputados.

“Evidentemente, no hay posibilidad de que esto se investigue en el Perú, porque los hechos no se han producido en territorio peruano y, definitivamente, habrá lo que se denomina en derecho, una contienda eventualmente de competencia [entre las autoridades de Uruguay y Argentina], salvo que declinen la competencia los tribunales de Montevideo”, mencionó.

En ese sentido, indicó que, a su juicio, por la naturaleza del delito y la situación de la presunta víctima, lo razonable sería que la investigación se conduzca desde Argentina.

“Eso es lo que debería llamar la razón, porque estamos hablando de casos que necesitan la menor cantidad de exposición pública”, señaló.

“Principio de territorialidad”

Eduardo Roy Gates, por su parte, sostuvo que el caso presentaría “problemas procesales” debido a que el presunto delito se habría cometido en territorio uruguayo, aunque la denuncia fue presentada días después en Argentina.

El abogado precisó que en esta situación debe aplicarse el principio de territorialidad; es decir, la justicia que tiene que investigar el hecho es la del lugar donde se cometió el delito, por lo que el proceso deberá ser eventualmente remitido a Uruguay, para que sean las autoridades de ese país “las que decidan este caso”.

“La justicia argentina ya abrió la investigación, ya comenzó a hacer el acopio de pruebas, porque la joven argentina, que habría sido ultrajada, ha entregado las prendas que tenía puestas ese día, con lo cual la justicia argentina ya ha realizado determinadas actuaciones, de ahí va a tener que librar un exhorto a Uruguay”, expresó.

“Es un delito supuestamente cometido por tres peruanos contra una ciudadana argentina, pero en Uruguay. Entonces, ahí hay un problema de competencia que puede tomar tiempo”, añadió.

Posibles medidas restrictivas de la libertad para los futbolistas

Por otra parte, Julio Rodríguez advirtió que, al tratarse de personas no domiciliadas en Argentina, si los futbolistas de Alianza Lima no se someten voluntariamente a la justicia de ese país, podría iniciarse un proceso de extradición incluso en etapa de investigación.

“Estas personas están a una distancia bastante importante y la justicia va a requerir que se presenten al procedimiento. Evidentemente, la extradición podría iniciarse, como en casi la mayoría cantidad de los casos, con medidas restrictivas acá [en Perú] hasta que se decía la extradición, si es que no se someten voluntariamente a la justicia de ese país”, manifestó el abogado, quien añadió que las penas por abuso sexual alcanzan hasta los 20 años de prisión en Argentina y hasta 15 años en Uruguay.

Sobre la situación legal de los futbolistas mientras se define la competencia judicial, Eduardo Roy Gates indicó que podrían enfrentar medidas restrictivas severas si el juez considera que existen suficientes elementos de convicción.

“Ahora los jugadores van a ser sometidos a la justicia ya sea en Argentina o en Uruguay, y esta justicia puede tomar medidas graves, porque, en los casos de agresión, de violación sexual, pueden ser objeto las personas investigadas de medidas restrictivas de la libertad, por ejemplo, se podría dictar una detención preliminar con la consecuente orden de ubicación y captura internacional”, detalló.

No obstante, el abogado penalista enfatizó que los jugadores mantienen la presunción de inocencia.

“No olvidemos que todos tienen presunción de inocencia. Acá no estamos determinando responsabilidades, todos tienen presunción de inocencia”, agregó.