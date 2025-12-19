Cambio de camiseta: Gerson Barreto es nuevo jugador de Cienciano para la Liga1 2026 y Copa Sudamericana

Salvo Melgar, los clubes de la Liga1 están de vacaciones y sus jugadores gozan de un merecido descanso. Aunque los que no tienen para son las dirigencias, entre ellas la de Cienciano.

La directiva de Cienciano trabaja y, en relación al tema de fichajes, ha sumado un nuevo nombre a su plantel. Resulta que, por medio de sus redes sociales, el popular 'Papá de América' dio cuenta de la contratación del volante peruano Gerson Barreto, quien llega procedente de ADT.

"Cienciano llegó a un acuerdo con el futbolista Gerson Barreto para su incorporación en la temporada 2026", es lo que señala el cuadro rojo en su página web oficial.

¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢, 𝗚𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡! ⚽️💪🏻❤️

Anunciamos la incorporación del mediocampista Gerson Barreto como nuevo jugador de Cienciano, quien defenderá con orgullo nuestra sagrada camiseta. pic.twitter.com/5zomw9ba7L — Club Cienciano (@Club_Cienciano) December 18, 2025

Gerson Barreto, rumbo a Cienciano

Luego, destacó la carrera profesional de su ahora nuevo futbolista de cara a la nueva campaña de la liga peruana de primera división.

"Disputó un total de 30 partidos. Ambos coincidieron también en Universitario, cuando el hoy director técnico era parte del equipo de Ángel Comizzo. Gerson, además, estuvo en otros equipos de Liga 1 como Cusco FC, César Vallejo y Cantolao", sostuvo.

Asimismo, dieron cuenta de las habilidades de Gerson Barreto, quien apunta a ganarse un puesto de titular en el elenco de Cienciano del Cusco.

"El volante de 30 años, caracterizado por su buen despliegue físico y versatilidad, llega al 'Papá' con una gran cantidad de partidos a nivel nacional e internacional durante su carrera, y buscará aportar con su experiencia para conseguir los objetivos trazados", mencionaron.

Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de la Sudamericana, en Luque, determinó que Cienciano jugará ante Melgar en la primera fase. El 'Clásico del Sur' se hará presente en el campeonato, en un partido único que tendrá como ciudad sede el Cusco.

La otra llave entre equipos de Perú enfrentará a Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso. El sorteo determinó que el cruce tenga como local al conjunto de Sullana.