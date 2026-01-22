"Sekou en casa": Gassama ya entrena con Universitario hacia el inicio de la Liga1 2026

Sekou Gassama se encuentra inscrito para la Liga1 Te Apuesto. |
Fuente: Club Universitario de Deportes
Con ello, estará a disponibilidad para la Noche Crema de este sábado, aunque es poco probable que goce de minutos en el equipo que dirige el entrenador español Javier Rabanal.
Además, se pudo conocer que el jugador africano llevará el dorsal 90 en la temporada de la Liga1. Previamente, Luis 'El Pana' Tejada usó ese número en el club crema en el comienzo del año 2017, al igual que Raúl Tito.
En tanto, el último club de Sekou Gassama antes de llegar a Perú, para firmar por Universitario, fue el CD Eldense. Allí, sumó minutos en la temporada 2024-25, reforzando un perfil marcado por el juego físico.
Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026
TORNEO APERTURA
Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)
Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)
Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)
Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)
Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)
Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)
Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)
Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)
Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)
Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)
Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)
Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)
Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)
Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)
Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)
Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)
Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)
En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas