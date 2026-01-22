Últimas Noticias
"Sekou en casa": Gassama ya entrena con Universitario hacia el inicio de la Liga1 2026

Universitario ya cuenta con Sekou Gassama en su plantel.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sekou Gassama se puso a orden en Universitario bajo la atenta mirada del técnico Javier Rabanal.

El pasado miércoles, en horas de la mañana, Sekou Gassama arribó al Perú y fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por una comitiva de Universitario.

Es así que, como se esperaba, Sekou Gassama ya entrena en la pretemporada de Universitario de Deportes. Recién se integró tras resolver unos temas personales en Ghana, pero con anterioridad se ejercitó en solitario antes de su llegada a suelo nacional.

Las redes sociales de Universitario publicaron imágenes de lo que fue el primer entrenamiento de Gasamma con la indumentaria del tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. Al jugador se le vio realizando trabajos de acondicionamiento físico.

Sekou Gassama se encuentra inscrito para la Liga1 Te Apuesto.
| Fuente: Club Universitario de Deportes

Con ello, estará a disponibilidad para la Noche Crema de este sábado, aunque es poco probable que goce de minutos en el equipo que dirige el entrenador español Javier Rabanal.

Además, se pudo conocer que el jugador africano llevará el dorsal 90 en la temporada de la Liga1. Previamente, Luis 'El Pana' Tejada usó ese número en el club crema en el comienzo del año 2017, al igual que Raúl Tito.

En tanto, el último club de Sekou Gassama antes de llegar a Perú, para firmar por Universitario, fue el CD Eldense. Allí, sumó minutos en la temporada 2024-25, reforzando un perfil marcado por el juego físico.

Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)

Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)

Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)

Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)

Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)


En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas

Universitario de Deportes Sekou Gassama Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

