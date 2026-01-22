"Sekou en casa": Gassama ya entrena con Universitario hacia el inicio de la Liga1 2026

El pasado miércoles, en horas de la mañana, Sekou Gassama arribó al Perú y fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por una comitiva de Universitario.

Es así que, como se esperaba, Sekou Gassama ya entrena en la pretemporada de Universitario de Deportes. Recién se integró tras resolver unos temas personales en Ghana, pero con anterioridad se ejercitó en solitario antes de su llegada a suelo nacional.

Las redes sociales de Universitario publicaron imágenes de lo que fue el primer entrenamiento de Gasamma con la indumentaria del tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. Al jugador se le vio realizando trabajos de acondicionamiento físico.