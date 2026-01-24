¡Apareció Martín! Pérez Guedes y un golazo para el 1-0 de Universitario ante U. de Chile en la Noche Crema

Aunque no estuvo entre los líderes del ‘aplausómetro’, se trata de un jugador siempre importante en Universitario de Deportes, algo constante en las últimas temporadas. Así, fue Martín Pérez Guedes el encargado de abrir el marcador ante la U. de Chile en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026.

La directiva de Universitario había detallado que la elección del conjunto azul para la jornada de presentación del plantel correspondía a la exigencia que consideraban podía demandar, pensando en sus retos internacionales de esta temporada.

Universidad de Chile puso en aprietos a la 'U', manejándole el balón y creciendo en base a sus figuras como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Lucas Assadi.

Pero antes del descanso, el cuadro de Javier Rabanal logró tener profundidad sobre el arco rival y abrió la cuenta cuando apareció Martín Pérez Guedes.

Universitario vs U. de Chile: así formaron en el partido

Universitario: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo (c), Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

U. de Chile: Cristopher Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz (c) ; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero. DT: Francisco Meneghini.