Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Apareció Martín! Pérez Guedes y un golazo para el 1-0 de Universitario ante U. de Chile en la Noche Crema

Martín Pérez Guedes llegó a Universitario para la temporada 2023
Martín Pérez Guedes llegó a Universitario para la temporada 2023 | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Antes del cierre del primer tiempo, Martín Pérez Guedes puso en ventaja a Universitario en la Noche Crema 2026.

Aunque no estuvo entre los líderes del ‘aplausómetro’, se trata de un jugador siempre importante en Universitario de Deportes, algo constante en las últimas temporadas. Así, fue Martín Pérez Guedes el encargado de abrir el marcador ante la U. de Chile en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026.

La directiva de Universitario había detallado que la elección del conjunto azul para la jornada de presentación del plantel correspondía a la exigencia que consideraban podía demandar, pensando en sus retos internacionales de esta temporada.

Universidad de Chile puso en aprietos a la 'U', manejándole el balón y creciendo en base a sus figuras como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Lucas Assadi.

Pero antes del descanso, el cuadro de Javier Rabanal logró tener profundidad sobre el arco rival y abrió la cuenta cuando apareció Martín Pérez Guedes.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Universitario vs U. de Chile: así formaron en el partido

Universitario: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo (c), Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

U. de Chile: Cristopher Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz (c) ; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero. DT: Francisco Meneghini.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Martín Pérez Guedes Liga 1 Fútbol Peruano Noche Crema Noche Crema 2026 U de Chile

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA